可口可樂專訪｜樽裝汽水消失一年重出江湖　攻網購首周賣1000箱

可口可樂陪伴港人近一個世紀，坊間一直有傳言指，玻璃樽裝的可樂風味最佳。咕嚕咕嚕將可樂飲至見底，再「啹」一聲釋放胃氣，可謂港人的集體回憶，甚至有人專程到茶餐廳等食肆，只為一嚐玻璃樽裝可樂。因此當可口可樂公司於去年宣布停產玻璃樽裝汽水後，一度引來大眾哄動。



不過新玻璃樽裝可樂回歸，新的生產線已悄悄地於4月底投產。太古可口可樂董事兼總經理楊小慧，日前便解釋更換玻璃樽的原因，並揭曉兩款玻璃樽的差異之處。



太古可口可樂由1965年起，於本地生產玻璃樽裝可樂，生產線運作已逾40年。楊小慧表示，由於希望更換全新的設備，去年已通知客戶，舊生產線需要退役及「休假」一年，隨着新生產線於4月底啟動，新的玻璃樽裝可樂已陸續於市場發售。

新樽容量增至250毫升：消費者話192毫升唔夠喉

究竟新的玻璃樽裝可樂與舊版有何分別呢？其實兩者的外形並無太大變化，維持曲線弧形的經典設計，但不同之處在於，新樽佔60%為可再造玻璃物料，重量亦較以前輕三分一，容量反而增約30%至250毫升。楊小慧說︰「聽到消費者反映話192毫升唔夠喉喎，所以我哋就加大咗容量。」

至於另一改動，非可樂的飲品，採用新的透明樽身，不再分雪碧、芬達等玻璃樽，用貼上汽水招紙作分別。楊解釋，統一採用相同的樽身，任何口味的汽水樽在回收後，只須經清洗、消毒、重新灌裝及貼上招紙，便可重新推出市場，大幅增加環保效益。「因為樽形愈多，其實我哋每次生產都要集齊嗰款樽形，要一個最低生產量，先可以開機生產。」

▼太古可口可樂沙田廠房及辦公室▼



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玻璃樽塑料箱改12瓶攻網購市場

其實過往玻璃樽裝產品的銷售渠道有限，港人須到茶餐廳、中式酒樓等食肆，才可有機會飲用玻璃樽裝汽水。楊小慧指出，由於香港寸土尺金，不少客戶曾反映塑料箱佔用較多位置，因此存放玻璃樽的塑料箱，由過往的24瓶改為12瓶，可較容易搬運及存放。

新設計塑料箱也開通新商機，公司透過旗下網店推廣至更多家庭客戶，並推動環保回收概念。她透露目前網店正在推出優惠，開售後反應不錯，首周已賣出約1,000箱，當中大部份為新客戶。「網上銷情幾好，都喜出望外，反映香港消費者係對玻璃樽情有獨鍾。」

顧客亦可到部份7-11及OK便利店，購買新玻璃樽裝汽水。就如過去購買樽裝飲品，設有退樽按金制度，只須額外支付2元便可，飲用後到便利店還樽，即可獲退還。楊表示，雖然運作上不容易，但慶幸兩大連鎖便利店願意嘗試。

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全球首發Bonaqua無招紙版礦物質水

除了玻璃樽生裝線外，楊透露「無菌生產線」亦於去年3月投產，專門負責茶類及果汁膠樽裝飲品。相比起以往的「熱灌生產」，現時無需再用高溫加熱的方式殺菌，因此膠樽可減輕重量及厚度，每樽可減少16%的膠料。

楊亦表示，目前生產600毫升以下的汽水，樽身已加入25%至30%的環保再生膠料。當中，本港無招紙版Bonaqua礦物質水更全球首發，使用100%再造膠料，以鐳射刻印的方式，於膠樽上印上產品訊息，並於樽蓋加上條碼，方便超市及便利店發售。

聘Anson Lo代言新產品 銷量喜出望外

近年不少品牌均聘用當紅組合MIRROR代言，太古可口可樂公司亦不例外，最近便邀請組合成員盧瀚霆Anson Lo，代言新產品OOHA汽水。楊表示，得知MIRROR深受消費者歡迎，「30歲到80歲都鍾意」，相信能推動新產品的銷情，「我哋都覺得Anson Lo係一個形象好健康嘅藝員。」

OOHA汽水推出後，銷量確實遠高於原定預期的目標。楊直言，由於曾邀請不同代言人，故感受到Anson Lo粉絲的號召力，「係勁嘅，好魔力咁，真係喜出望外！」惟問到為何該產品不印上Anson Lo的外貌，她笑說︰「好貴啊！大家都明嘅。」