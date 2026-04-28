北角2018校巴俯衝釀5死車禍　案件幾經波折　 7年半後裁死於意外

北角於2018年發生校巴前衝事件，司機雖以身擋車卻未有成功並被捲車底，多名途人走避不及，終釀成5死慘劇。死因庭早前就事件展開研訊，有專家指校車上的手掣疑未鎖定在適當位置，至未能完住停在斜路上，校巴因而急速向下滑。由於該司機當時並非在駕駛校巴，未能控以不小心駕駛，只被票控未拉好手掣，被判罰款2000元及停牌6個月。



死因庭於2022年5月將作裁決前，律政司突要求押後，再控肇事司機危險駕駛引致他人死亡罪。最終於2025年2月裁定該案永久終止聆訊，司機無罪釋放。



死因裁判官何俊堯在今(28日)，即事發近7年半後，裁定5名死者「死於意外」，亦同意現行法例有「真空位」，建議運輸署及有關部門勍修例作討論。



家屬庭外椆案件拖拉這麼久「離譜」。



北角2018年校巴流後車禍，多名途人避不及釀多人死傷。(資料圖片/陳蕾蕾攝)

意外共釀成5人死亡

5名死者分別為：印尼華僑YIP WILLY（89歲）、楊文根（77歲）、何玉珍（80歲，女）、梁洪（83歲）、陳瑞意（70歲，女）。涉案車禍發生於2018年12月10日接近下午2時，肇事司機駕駛一輛車牌為HG365的輕型小巴，在北角長熙街、熙和街及英皇道發生交通意外，5名死者均碰巧閒逛或路經該處，結果一同被撞，其中何當場死亡，Yip 留院1個月後離世 ，餘下3人則送院後同日不治。

家屬認為案件拖拉多年離譜

事主梁洪的家屬在庭外回應，認為案件拖拉多年是「離譜」，又指政府多年來未有調整有關法例。家屬指，知道警方有與律政司商討進一步的處理方法，亦相信警務處「有做嘢」，惟苦無新證據。亦有家屬稱：「（刑罰係）「唔公道」，等上天判佢，5條人命。」她另透露，有就本案索償，最終獲賠70萬。

校巴衝下至多人死傷。(詳看下圖)

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司機以身阻擋未能把車煞停

目擊事件發生的路人之證供，當日司機吳耀宗將校巴停定在斜路上，惟吳關上車門時，校巴沿著斜路慢慢向下滑。吳見狀在車門位置追著滑動的校巴，繼而踏前用雙手推車頭，試圖制止巴士向前衝但失敗。吳隨即轉身背向校巴，以背脊及雙腿截停校巴但再度失敗，吳旋即遭校巴撞倒。有目擊者指見到有一個人影疑似遭校巴車側拖著繼續往下衝，校巴最後衝至熙和街撞到多人後停下。

肇事校巴驗車並無發現問題

肇事校巴的公司東主李玉蘭供稱，吳於2018年3月受聘為該校巴司機，他的駕駛技術良好，未接獲任何投訴。肇事小巴在2018年8月通過政府驗車，沒有發現有任何問題。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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疑停車後手掣未拉至安全鎖定位置

運輸處車輛檢驗主任何元宗則指，校巴事的事後檢驗證實機件良好，手掣共有8格，若把手掣拉至第5格，便能把車安全鎖定在事發的斜路上。另他曾在斜度相若的斜坡上作測試，發現校巴在車禍發生時，或只被拉至第4格。專家證人、政府化驗師陶志恒博士，他就涉案車禍進行法證視頻分析，嘗試重組意外發生情況，同樣認為事發時的手掣是拉至第4格的狀態。

行人路加設欄桿並禁止斜路上落客

時任港島交通部道路安全主任梁國熙則供稱，他在是次車禍後向運輸署提出多項建議，包括在斜路鋪設防滑鋼砂、禁止車輛由長康街直行至熙和街、延長英皇道交界處的安全島及欄桿等。惟運輸署最終只是在行人路加設欄桿，及禁止斜路上落客。

司機非駕駛車輛僅被票控

裁判官另在庭上關注，吳雖導致嚴重車禍，卻只被票控「沒有固定車輛制動器而離開車輛」罪，其最高刑罰是2000元罰款和停牌6個月，質疑現行法例是否有漏洞。梁國熙同意傳票控罪與涉案車禍的嚴重性未必相稱，但指意外非在吳駕駛校巴時發生，故未能控以「危險駕駛引致他人死亡」等罪，同意法例不合時宜。

司機再被檢控最終獲准永久終止聆訊

控方在2022年5月，死因裁判官正準備就聆訊作裁決前，突要求聆訊押後，並在同年檢控肇事司機危險駕駛引致他人死亡罪，並會轉至區法法院審訊。該司機要求永久終止聆訊，並指他原本已被票控，並已認罪，控方再作檢控，屬二次檢控，有違法律原則，最後在2025年2月裁定案件永久終止聆訊。

死因裁判官的裁決

司機未有拉緊手制肇禍

裁判官何俊堯裁定死亡事件發生於2018年12月10日，因被司機吳國輝未有拉緊涉案校巴的手制，致其沿長康街向前俯衝，並橫跨英皇道，撞倒身處現場的5名死者，而他們均是死於意外，死因為多處受傷。

案中司機案發時並無駕駛只被票控

何官引述道路安全主任梁國熙的證供，指從200年至案發當日，有6宗同類的案例。法例只有針對如「危險駕駛」等更嚴重交通事故的控罪，惟此案中的司機在案時並沒有駕駛，故僅可票控「沒有固定車輛制動器而離開車輛」。梁認為，此控罪輕微，沒有阻嚇性，反映有關法例存在漏洞，未能反映事件的嚴重性，司機亦未能就行為付出相應代價，故有關部門應以修訂法例展開討論。

法例有真空位官著部門討論修例

何官採納梁的供詞，同意現行法例有「真空位」，建議運輸署可加強斜路泊車的宣傳和教育，並與有關部門就修例展開討論，以反映嚴重性，警剔其他駕駛者。

案件編號：CCDI-1068/2018、CCDI-1076/2018、CCDI-1078/2018、CCDI-102/2019、CCDI-273/2019