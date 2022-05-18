運輸署明年再試驗行人紅綠燈倒數器　改良後轉綠燈即開始倒數

本港不時發生嚴重交通意外，除去年疑因「孭仔燈」肇禍的沙田大涌橋路交通事故外，行人交通燈亦被指暗藏危機。

運輸及房屋局局長陳帆回覆立法會議員書面質詢時稱，運輸署正研究改善四年前試驗過的「行人交通燈號倒數計時器」，包括在剛轉綠燈便開始倒數，以及應用行人感知裝置及智能系統，並會挑選合適行人過路處作試點，預料明年可詳細測試。



運輸及房屋局局長陳帆回覆議員書面質詢時稱，在2019年至2021年，每年在設有交通燈的行人過路處，涉及的人命傷亡個案分別為601宗、386宗和427宗。雖然去年的個案較前年微升一成，惟已較疫情前，即2019年下跌近三成。

2018年曾測試舊版倒數器 轉燈行人仍未過完馬路

運輸署曾在2018年於街頭實測「行人交通燈號倒數計時器」，陳帆稱，該署正改善計時器的操作，例如甫轉「綠燈公仔」便開始顯示倒數計，而非待「綠燈公仔」閃動才顯示，並會結合行人感知裝置及智能系統的應用，選擇合適的行人過路處作試點。陳續指，該署正採購有關系統的設計及部件，預計明年可開始詳細測試。

運輸署四年前試驗的「行人交通燈號倒數計時器」，只會在「綠燈公仔」開始閃動時，才會開始倒數。被問到為何當時無廣泛應用，陳帆稱，當時委託香港大學和城市大學進行的研究發現，有較多行人在「綠燈公仔」閃動結束後仍未橫過完馬路，顯示相關裝置並未能改善行人安全，故當時未有廣泛應用。