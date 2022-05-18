DSE｜監考員見證黑仔考生兩度入竹篙灣　民安隊員窩心煮杯麵打氣

2022年DSE文憑試甲部科目筆試，在第五波疫情下全部結束，最終有44名考生要在竹篙灣應考。

考評局表示，有三名考生足足在竹篙灣考了八天，並完成全部六科考試。該局稱，有考生出營後又被列密切接觸者，需要再度返回竹篙灣考試，亦有本為密切接觸者的檢疫考生，最終確診需延長入營期。

有監考人員形容過程十分窩心，稱曾見有考生因在自己房間內不能開窗又無人可交流，竟寧願留在考場冀可身處可開窗的地方，並和考務人員多交談；亦有民安隊隊員見考生即將考完，「淥定杯麵、計準三分鐘」，在完卷後送到考生窗前，貼心照料考生。



考評局表示，今屆DSE共有44名考生在竹篙灣應考，有考生曾兩度入營。左起:黃子諾、何家鴻及趙詩韻。(梁鵬威攝)

考評局今年首次允許確診考生在竹篙灣應考，考場共分兩個區域，分別為確診區域及檢疫區域，考生起居在上層，考試時會到下層單獨試場應考，試場內設錄影器材，供考務人員監察狀況。考評局學校考試及評核部高級經理趙詩韻表示，最終有44名在竹篙灣應考的考生，有18位是檢疫人士，26人為確診者，當中有五名考生是早上致電考評局坐抗疫的士入營，44人合共考了290份試卷。

三名考生全程在竹篙灣應考所有科目

她表示，有三名考生在竹篙灣考了八日，完成包括核心科目在內六科科目，即考足六科。她又稱，有「黑仔」考生不幸兩度被列為密切接觸者，因而兩度入營考試；亦有考生本身是密切接觸者，其後又確診。

確診考生區域監考員黃子諾表示，考試期間自己需要穿上保護衣，在考試房間外巡邏，並留意監視影像。他分享經歷，指由於考生上層起居房間不能開窗，亦無人可交流，故會感到較悶，有考生即使完成考試仍遲遲不離開下層試場，只為感受一下開窗的時光，並會與考務人員聊天，「都係一啲閒話家常，同鼓勵性嘅說話。」

竹篙灣考場內設視像監察系統，考務人員可透過螢幕監視考場情況，並作出適當協助。(受訪者提供)

考完卷一餐車未及送飯 民安隊員計準時間淥杯麵予考生

他又形容，雖然考試十分嚴肅，但過程十分窩心，例如考生考完試後，會即刻有餐車把午膳送到考生跟前。但有一次考試，考生完成卷一後餐車未趕及送到，有民安隊隊員準備好杯麵，計準三分鐘時間，剛好在考完試後即把杯麵送上，讓考生可儲足體力考卷二。

黃子諾亦表示，留意到確診考生一般身體及精神狀況較差，考務人員會特別留意其身體，例如曾見有考生考到一半伏在桌上不動，會主動了解，幸而考生只是稍作休息便繼續作答。

過去兩年均曾在竹篙灣監考的試場主任何家鴻則表示，出於使命感決定接下到竹篙灣監考的工作，並稱需要平衡考試公平公正，以及監考人員及考生健康。對比兩年竹篙灣監考經驗，他稱今年是首次允許確診考生應考，並引入視像監察，去年因只檢疫考生數量較少，故無視像系統，監考人員在烈日下穿保護衣在房間外不斷巡視，比較熱及辛苦，今年則可坐在控制室留意視像情況，並適時作出指示，感覺較好。

有考生忘帶計數機愛莫能助

趙詩韻補充，今次共招募47名考務人員到竹篙灣監考，考場內會提供收音機，以確保考生順利完成聆聽考試，而視覺藝術科亦會特別準備兩張枱及水桶方便考生作畫，但留意到有考生忘帶計數機，則愛莫能助。該局稱今次在疫情十分嚴重下安排竹篙灣試場，有賴各部門協作，並指難料明年考試安排。

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