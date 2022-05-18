新冠疫苗｜71歲及92歲婦離世前曾打針　多三名青年針後疑心肌炎

政府今日（18日）公布，截至周日（15日）的過去一星期，衞生署共接獲28宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中包括兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及兩名分別71歲及92歲女子，當局指沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

此外，衞生署接獲三宗3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名11歲男子及兩名15歲男子，他們在接種復必泰疫苗後二至四日內出現胸痛，情況穏定。



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本港約667萬名市民已接種至少一劑疫苗，即等同93.1%的12歲或以上人口都已打針。衞生署累計共接獲7,484宗異常事件報告，包括103宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘31宗個案仍待更多資料以作評估，專家委員會認為至今未發現不尋常現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，4月18日至5月15日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有258.6宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有29.8宗。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有9.4宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有1.7宗。此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有142.2宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有10.2宗。

政府發言人表示，本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約66%，即該年齡層中有約34%的長者正處於高風險狀態，這是相當危險的信號。根據初步數據分析，在第五波呈報個案中，80歲或以上組别的死亡及情況危殆／嚴重比例最高，由60歲開始幾何級上升，大部分死亡個案均是未接種疫苗的人士，重申接種三劑疫苗能有效預防感染、重症及死亡。

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