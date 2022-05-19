疫情．最新｜社交措施放寬　酒吧麻雀館卡拉OK即日重開

第二階段社交距離措施今日（19日）放寬，酒吧、麻雀館、卡拉OK准恢復營業；食肆可以堂食至午夜12時；在室內體育場館如健身室做體動，可不戴口罩。



不過同時確診宗數趨勢止跌回升，昨日（18日）新增329宗確診，連續兩日上升至逾300宗水平，並多4名病人離世，連續兩日「零死亡」告終。同時，本月31日起亦開始實施第三階段「疫苗通行證」，未接種足夠「針數」人士想屆時仍能進入食肆及重開的處所，剩餘最後兩周時間打針。根據「疫苗通行證」要求，屆時所有12歲或以上市民，必須按政府要求接種三劑新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的處所要求；又或者，取得醫學豁免證明書或「康復紀錄二維碼」的康復者，半年內可仍可憑該證明出入相關場所。



▼5月18日 中環酒吧準備19日起重開▼



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昨日疫情報道總覽：

▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼



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▼5.18派對房間重開準備▼



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【07:00】10,000元消費券第一期5,000元4月7日派發，不少人關注第二期5,000元何時派發。據了解，當局計劃6月中開放申請，屆時合資格居民可同時決定是否「轉會」，即改用另一平台收取，預計最快7月初可收到款項，暫未知「轉會」會否較遲才收到錢。

▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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▼5.17 麻雀館準備重開▼



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5月起爆發的五個群組情況。

▼5月18日 西環邨西苑臺一周內第二度圍封檢測▼



▼5月18日 觀塘安泰邨景泰樓圍封檢測▼



▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

