疫情．最新｜社交措施放寬 酒吧麻雀館卡拉OK即日重開
撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 何瑞芬
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第二階段社交距離措施今日（19日）放寬，酒吧、麻雀館、卡拉OK准恢復營業；食肆可以堂食至午夜12時；在室內體育場館如健身室做體動，可不戴口罩。
不過同時確診宗數趨勢止跌回升，昨日（18日）新增329宗確診，連續兩日上升至逾300宗水平，並多4名病人離世，連續兩日「零死亡」告終。同時，本月31日起亦開始實施第三階段「疫苗通行證」，未接種足夠「針數」人士想屆時仍能進入食肆及重開的處所，剩餘最後兩周時間打針。根據「疫苗通行證」要求，屆時所有12歲或以上市民，必須按政府要求接種三劑新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的處所要求；又或者，取得醫學豁免證明書或「康復紀錄二維碼」的康復者，半年內可仍可憑該證明出入相關場所。
▼5月18日 中環酒吧準備19日起重開▼
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昨日疫情報道總覽：
▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼
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▼5.18派對房間重開準備▼
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【07:00】10,000元消費券第一期5,000元4月7日派發，不少人關注第二期5,000元何時派發。據了解，當局計劃6月中開放申請，屆時合資格居民可同時決定是否「轉會」，即改用另一平台收取，預計最快7月初可收到款項，暫未知「轉會」會否較遲才收到錢。
▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼
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▼5.17 麻雀館準備重開▼
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御善私房菜群組增6宗確診 衞生署：懷疑有個案提供假資料或隱瞞爆疫御善私房菜疑違規 退休海關總關員任大股東 董事拒回應問題星月樓增至70人染疫 病毒基因與西苑臺高度相似 東涌譚仔增3宗疫情｜隔離病房個案兩日急增20% 徐樂堅指第六波有否爆要睇3指標DSE｜監考員見證黑仔考生兩度入竹篙灣 民安隊員窩心煮杯麵打氣疫情｜調查揭八成護老者第五波期間抑鬱 以老護老面對物資匱乏
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▼5月18日 西環邨西苑臺一周內第二度圍封檢測▼
▼5月18日 觀塘安泰邨景泰樓圍封檢測▼
強制檢測｜共40幢大廈 涉學生城大宿舍滙豐業昕堂、啟德煥然壹居確診大廈｜單日增199幢 黃大仙現崇山及海之戀．愛炫美上榜封區｜西環邨西苑臺一周內兩度圍封檢測 另封景泰樓、嘉耀閣華富邨、彩盈邨等56個屋邨及樓宇污水呈陽性 派17萬個快測包自檢
▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼
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▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼
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