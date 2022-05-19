武術教練涉發表煽動言論　教練確診未上庭　案押後至7月再訊

武術教練涉嫌在網上發表含練武反抗政權等訊息，警作調查時並發現他疑藏有劍及開山刀等武器，他的一名女助理亦涉藏有攻擊性武器等，兩人早前被控5項罪成，案件今（22日）在西九龍法院再訊，教練因確診新冠肺炎未有出庭。《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉准案押後至7月12日再訊，以待警方進一步調查及索取法律意見，包括檢驗涉案證物批准。女助理今有保釋申請但遭拒。



被指在FB發布陳述

首被告黄德強（武術教練，59歲），被控的具煽動意圖的作為罪，指他於 2020 年3月29日至2022 年3月20 日期間，在 Facebook 發布陳述及海報和營辦武術班，具意圖：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，改變在香港依法制定的事項；煽惑他人使用暴力：及慫使他人不守法或不服從合法命令。

另涉藏開山刀及兩支弩

他另被控有意圖而管有攻擊性武器，及無牌管有槍械兩罪，指他於2022年3月20日，在大園金獅花圈二期金寧閣某單位內，管有攻擊性武器，即三把劍、三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；及管有槍械，即兩支弩，而沒有持有該等槍械的管有權牌照。

女被告亦涉藏弩及斧頭等

次被告張文芝（無業，61歲），則被控有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械兩罪，指她於2022年3月20日，在馬鞍山新港城3期某單位管有攻擊性武器，即三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；及管有槍械，即五支弩，而沒有持有該等槍械的管有權牌照。

案件編號：WKCC834/2022