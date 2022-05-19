英國升學｜UCAS移除分數對照　以DSE成績收生　不影響港生認受性

英國是本港學生海外升學熱門國家之一，以往英國大學及院校招生事務處(UCAS)均設有分數對照表，對照包括DSE在內的國際資歷及非英國監管資歷的分數。考評局引述UCAS宣布，將移除包括DSE在內的分數對照表，各機構可直接以DSE分數，按其入學要求收生，新安排適用於2023年9月起赴英升學的學生。

考評局強調，UCAS確認相關改動不會影響DSE的認受，學生仍可繼續以DSE成績及按以往的程序申請入讀英國院校。



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不少英國院校已直接用DSE成績制定入學要求

考評局在其網誌《文憑試快線》中表示，DSE自2012年起，獲納入UCAS分數對照制度，例如DSE 3至5**級的對照分數，與英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A level）之E至A*級的對照分數相若。隨著DSE推出至今已逾十年，不少英國大學及院校已熟悉DSE的資歷水平，目前大部分院校均會直接以DSE成績就不同課程訂定入學要求和取錄學生。

UCAS 移除多個國家及地區考試對照表

該局表示，UCAS去年中向英國高等教育機構就檢討UCAS對照分數制度進行諮詢，發現大多數英國高等教育機構在UCAS對照分數以外，已自設評估國際資歷的系統，並一直有效處理持有國際資歷者的入學申請，故今年五月起，除Irish Leaving Certificate，所有國際資歷及非英國監管的資歷均會從UCAS對照表中移除，包括DSE、內地高考、美國AP考試、法國Baccalauréat Général、澳洲Global Assessment Certificate等，新安排適用於2023年9月起赴英升學的學生。

（資料圖片）

逾120所英國院校已向考評局提供其入學基本要求

考評局回覆查詢時補充，截至5月初，逾120所英國院校已向考評局提供其入學基本要求，當中約九成、即約110所院校已採用文憑試等級來制定收生要求。局方會繼續聯絡餘下少數只以UCAS對照分數制定收生要求的英國院校，更新其收生要求，並盡快於網頁更新相關資訊。

去年1,200名中六畢業生赴英升學

根據教育局最新的《中六學生出路統計調查》，去年約有14%，即超過5,600名中六畢業生選擇在香港以外地區繼續升學，非華語地區之中則以英國最受歡迎，有約22%，即約1,200人前往升學。



目前已有近300所海外高等院校接受學生持DSE成績申請入讀，當中包括英國、澳洲、加拿大、美國等較多DSE考生選擇升學的英語地區；另約有130所內地院校及約140所台灣院校直接以DSE成績取錄本港學生。

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