01消息：最遲暑假可收到第二期5000元消費券

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】很多人於4月起收到10,000元消費券計劃的第一期5,000元後，現時已用得「七七八八」，故對何時可拿到餘下的5,000元非常關心。據了解，由於今次新加了兩個平台，故需要做更多前期工作，或影響到推出申請日期，不過，大家亦不用太擔心，消息稱市民最遲在暑假就可以收到第二期消費券。

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據悉，按最樂觀的時間表，最快是在下月開放申請，預計可以在7月上旬開始收到餘下的5000元，惟基於今次平台數目增加，令到準備工作亦有所增加，因而需要更多時間準備，惟消息指，相關準備工作並不會影響到消費券可於暑假「落袋」的大方向。

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第二階段增BoC Pay及PayMe

政府於5月初宣布，於派發第二期時除了原有的四家儲值支付工具營辦商，即八達通、AlipayHK、WeChat Pay及拍住賞Tap & Go外，已甄選多兩家銀行作為營辦商，分別為中銀香港的BoC Pay及滙豐的PayMe，協助派發第二階段5,000元消費券，因此市民屆時可轉平台收款。當時政府稱，正積極籌備第二階段，包括與新加入的營辦商商討各項細節安排，涉及系統設計、詳細流程等，會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中接受登記。

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「轉會」或影響到市民幾時收到錢？

據了解，當局最快會於下月開放第二期的申請登記，成功登記資料後，合資格市民就可以選擇維持同一平台收錢，又或者轉用其他平台，暫未知若果選擇「轉會」會否影響到市民的收錢時間，仍要等有關方面公布。