餐飲業就業人口較疫前跌15%　黃家和：首季生意額僅150億元

疫情襲港近兩年半，政府接連收緊堂食限制和禁晚市堂食，重創飲食業。餐飲聯業慈善基金今日（19日）發表餐飲業界發展的研究報告，發現餐飲業就業人口較疫情前急挫15.6%，遠高於餐飲機構單位的跌幅，認為就業人口難以回升至疫前水平，應引入創新科技解決人手短缺的問題，惟科技投資額大，加上欠缺支援令業界在轉型面對困難。



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餐飲聯業慈善基金聯同中文大學（行政人員工商管理）舊生會進行《2022邁向餐飲業新常態》研究。研究在去年7月至10月進行，收隻了657份消費者和506份營運者和業界從業員問卷。

研究分為三個範疇，在市場方面，調查顯示，消費者對餐飲衞生要求變得更嚴嘅苛，惟他們對食肆環境、員工和外送人員衞生的滿意度均只得15%左右。

在營運方面，餐飲勞動力持續流失，去年第三季的就業人數跌至21.75萬，較2018年市道暢旺時大跌15.6%，同期的餐飲機構單位數目亦下跌5.15%，惟跌幅遠低於就業人口，顯示該業界的就業人口不易回復至正常水平。

餐飲聯業慈善基金今日（19日）發表餐飲業界發展的研究報告，發現餐飲業就業人口較疫情前急挫15.6%，遠高於餐飲機構單位的跌幅。（林穎嫺攝）

研究認為，餐飲業動勞人口流失的其他一個原因，是薪酬福利落後其他行業。截止去年9月，酒樓或餐館接待員平均月薪為16,875元，與司機（18,793元）和建造業（20,000元）有至少2,000元差距。81%受訪營運者同意引入科技應對人手短缺的問題，惟他們卻對大額投資卻步，並認為政府欠缺支援。

餐飲聯業協會會長黃家和指，最新數據顯示，餐飲業勞動人口已跌穿20萬大關，失業率升至11%，較2月的數字再挫近3%。他又提到，業界去年營業客只得約920億元，較2018年的近1,200億元大跌約兩成，今年首季的營業額更只得150億元，促請政府在收緊防疫措施時，應平衡各行各業的影響。

研究亦發現疫情下出現新營運模式，包括零售化、電商化、微小化和全時段。建議政府協助推動餐飲業全面革新，包括推出「智慧餐飲」專屬發展基金。