最新疫情｜蘭桂坊酒店爆疫　太古城麥當勞等11處強檢【附全名單】

今日（20日）新增243宗確診個案，當中26宗為輸入，涉一宗進入社區才檢測確診個案，相信為復陽。另外，變異病毒株BA.2.12.1個案增11宗，包括一對美國抵港夫婦，在社區檢測才發現確診，其居住的蘭桂坊酒店@九如坊檢疫酒店，其後發現一對尼泊爾父子亦染疫，懷疑酒店內有爆發。兩名出社區才確診患者，因5月10至15日在社區有活動，包括太古城麥當勞在內等11處地點要強檢。今日增4宗死亡個案，學校陽性個案呈報18宗。



昨日疫情報道總覽：

▼5月19日，酒吧恢復營業▼



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▼5月19日 上環譚仔三哥5名顧客感染其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂▼



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【18:00】小西灣曉翠苑雅翠閣傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（21日）上午約九時三十分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:11】九如坊蘭桂坊酒店爆疫，兩名患者5月10日至5月15日曾到過11地點要強檢的全名單：

1)筲箕灣金華街新鴻峰餐廳

2)鰂魚涌莉苑美食

3)筲箕灣南安街大家樂

4)英皇道新都城大廈大家樂

5)太古城麥當勞

6)太古城MOViE MOViE Cityplaza

7)東輝大廈麥當勞

8)愛東邨麥當勞

9)筲箕灣金華街新釗記

10)筲箕灣金華街成記雲吞麵

11)海事處筲箕灣海事分處

【17:03】涉九如坊蘭桂坊酒店涉爆BA.2.12.1群經，11個食肆及場所需強檢詳情今晚公佈，一般在主要在筲箕灣一帶，包括新紅豐餐廳、位於鰂魚涌的利苑美食、南安街的大家樂、英皇道新都城大廈的大家樂、南安街大家樂、太古城麥當勞、太古城movie movie \city plaza、筲箕灣東輝大廈地下當勞記、愛東邨當勞、金華街新超記冰室等。

【16:58】上環譚仔三哥及宏思群組最新情況：

-上環譚仔三哥無新個案，暫有5宗。昨取16個環境樣來，全陰性。拿到資料，涉及約25顧客，15名職員，已列入強檢公告，正等測試結果。

-宏思到過譚仔有4人是學生，已取回學生及職員名單，再發現多2教職員及10學生陽性，即除了4名去過譚仔的學生外，至今有17宗個案，共15名學生及2名職員。發病時間介乎5月13日-20日，大部份是16日-19日陽性，今早已取20個環境樣本，結果化驗中。

【16:52】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，全基因分析方面，昨發現11宗BA.2.12.1亞系，涉及6男5女，年齡19-65歲，有8宗美國到港，1土耳其，1荷蘭，1尼泊爾。目前全港共有46宗BA.2.12.1陽性個案。

檢疫酒店九如坊蘭桂坊酒店涉爆BA.2.12.1，一宗2宗涉一對夫婦在第12日社區檢測中心樣本陽性，5月3日由美國三藩抵港，在九如坊蘭桂坊酒店檢疫，3204號房，樣本一直陰性，完成檢疫後回家，住筲箕灣；5月14即第12日去社區檢測中心樣本陽性，其中一位64歲女士，已打三針，她在5月12日即第10日時出現病微，如發燒、咳嗽、流鼻水等，當時CT值15，5月15日知道陽性後送竹篙灣，她同行家人是65歲男士，已打三針，一直無病徵，5月14日第12日陽性，CT值32，相對來説高，但病毒低。二人之前無陽性紀錄。

由於兩人是BA.2.12.1，有可能傳播性或較高，5月10日-5月15日接受隔離之間都在社區曾有活動，去過食肆，因此去過的11個地方都要強檢，曾相關時段去過的市民要在明受後日做強檢。

調查發現，他們住檢疫酒店期間，同一酒店有另外2名個案，父子關係，5.7日由尼泊爾到港，其中一人在第4日即5月10日快測陽性，送去社區隔離設施。另一人在第5日即5月11日陽性。已將3個樣本送去公共化驗所做全基因排序，發現3人基因排序一樣，懷疑有可能在酒店有傳播，已請袁國勇教授到酒店視察。

【13:10】今日是5月20日，不少新人取其「我愛你」諧音，趁機「拉埋天窗」。在尖沙咀婚姻登記處，今日人頭湧湧，多對新人及其親友擠滿文化廣場一帶。有新人指，一年多前已選定今日註冊，笑言結婚日期特別，亦十分易記，「唔使驚老公唔記得」。另外，第二階段放寬社交距離措施昨（19日）起生效，宴會活動人數上限升至120人。有新人笑指，放寬消息一出，已立即向酒店加酒席，原本只安排20人出席婚宴，現可增加至60多人，加上觀禮人數上限亦可放寬，今日「大日子」感十分開心：「好多親朋戚友疫情關係都太耐無見面，趁呢段時間大家可以聚埋就一齊開心下」。

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【12:10】韓國政府宣布將於6月起恢復一般國家公民發放旅遊簽證，東瀛遊執行董事禤國全表示，目前港人出外旅遊最大阻力是回港隔離問題，酒店隔離七日成本太高，亦不知房間供應是否足夠，相反若放寬至容許接種三劑疫苗以上人士回港後可居家隔離，相信吸引力會大增，業界亦積極向政府反映意見：「周圍朋友都可居家隔離，邊度開就去邊度。」

【12:09】聯合科學委員會聯同專家顧問團經審視最新科學實證和本地情況後，今日提出，接種第四劑新冠疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。未曾受感染的18至59歲的成人若有較高暴露風險或個人需要（如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定等），經考慮對自身的風險和益處後，可選擇接種第四劑新冠疫苗，惟須與第三劑相距最少六個月，而相同的做法亦可適用於同一年齡組別的康復者。另一方面，由於60歲或以上人士於本地第五波疫情死亡個案中佔大多數，專家於上月已建議他們接種第四劑新冠疫苗。

【11:23】疫苗通行證第三階段將於本月31日起生效，市民出入食肆等指定處所需接種三劑疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現階段不能取消疫苗通行證及口罩令，強調提出疫苗通行證並非為迫人打針，是希望保護不願打及不能打疫苗的市民，若規定疫苗通行證只適用長者，則有違公平原則，且會令市民覺得接種疫苗不重要。

【11:09】第五波疫情今年初爆發，港府出多項社交距離「辣招」，多個場所關閉，市面人流劇減，香港市面近乎蕭條。運輸署近日公布2月份的《交通運輸資料月報》，顯示該月各項公共交通工具的客量都急跌，其中鐵路及專營巴士的客量按月跌逾四成，市民該月出行人次，單月跌近1億人次，比2003年「沙士」情況更差。

【08:08】政府今（20日）早表示，大圍美松苑富松閣指明「受限區域」已完成封區檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案。另外，九龍灣麗晶花園第五座及第六座今早亦解封，其間約1270人接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案。荃灣梨木樹邨楊樹樓則有1895名人接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案。

【00:01】新冠肺炎康復兒童「後遺症」不容忽視，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，10個兒童新冠患者中，至少有一個出現「長新冠」後遺症。他曾治療一名九歲女童，確診後三周出現嚴重疲倦、呼吸急促及氣喘症狀，甚至連「落街」的精力亦欠奉，以致無法如常重返校園。

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▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼



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5月19日，確診大廈名單一覽



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▼5.18派對房間重開準備▼



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上環Benchmark宏思數名學員染疫



▼5月19日 教育局放寬學校舉辦活動規定詳情▼

