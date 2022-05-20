疫情‧最新｜再有餐廳爆群組感染 「5.20」逾400對新人今註冊結婚
撰文：孔繁栩 王潔恩 梁思行 黃煦緻 黃金棋
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疫情持續放緩，本港昨日（19日）新增291宗確診個案，包括38宗輸入個案，當中兩宗個案分別於第10日及第12日入社區檢測才確診，相信均是復陽個案，增一宗已打三針南非抵港變種病毒株BA.4個案，累計9宗。
上環譚仔三哥爆疫5名顧客感染，其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂，或有關連兩個地方相關人士要強檢。
昨日疫情報道總覽：
▼上環譚仔三哥5名顧客感染，其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂▼
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強制檢測｜涉上環「譚仔三哥」及宏思國際 麗晶花園五座大廈上榜酒吧復業打工仔逼滿蘭桂坊：終於有酒飲 酒吧老闆：要半年先回血確診大廈｜單日增224幢 涉比華利山獨立屋 三幢大學宿舍上榜卡拉OK重開首日即爆滿市民摸門釘 全港只剩14間：仍有租金壓力科大研抑異味水凝膠新配方 可殺滅Omicron 安老院率先試用東涌有白鱔樣本驗出孔雀石綠 食安中心指令停售石蔭邨、安蔭邨、洪福邨等污水呈陽性 派19.5萬個快測包自檢上環Benchmark宏思多人染疫 負責人反駁：須戴口罩 衞生署誤解教育局鬆綁 未打針也可參加畢業禮 每日快測延長至六月底疫情｜今增291宗 英國抵港女赴內地檢測陽性 衞生署料屬復陽家庭幸福指數跌至6.1分 低收入家庭關係變差 疫情損社會連繫復課不足一個月至少四宗學生墮樓事件 專家稱響起警號籲正視星月樓多3人中招 累計73人染疫 衞生署揭3大通風問題釀超級傳播臨時疫苗通行證｜重啟網上平台 非本地打針者8.31前可填表入食肆孔繁毅︰如無新變種 暑假戶外毋須戴口罩 海外回港可家居隔離上環譚仔三哥爆疫 五食客染疫 四人曾於「宏思」上課但互不相識首期消費券僅15%流入飲食業遜去年 黃家和：疫下食肆轉型縮規模消費券｜消息：最遲暑假收第二期 不因轉支付工具影響收錢時間英國升學｜UCAS移除分數對照 以DSE成績收生 不影響港生認受性
5月19日，酒吧恢復營業
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▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼
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5月19日，確診大廈名單一覽
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▼5.18派對房間重開準備▼
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上環Benchmark宏思數名學員染疫
▼5月19日 教育局放寬學校舉辦活動規定詳情▼
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