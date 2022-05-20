疫情‧最新｜再有餐廳爆群組感染　「5.20」逾400對新人今註冊結婚

疫情持續放緩，本港昨日（19日）新增291宗確診個案，包括38宗輸入個案，當中兩宗個案分別於第10日及第12日入社區檢測才確診，相信均是復陽個案，增一宗已打三針南非抵港變種病毒株BA.4個案，累計9宗。

上環譚仔三哥爆疫5名顧客感染，其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂，或有關連兩個地方相關人士要強檢。



昨日疫情報道總覽：

▼上環譚仔三哥5名顧客感染，其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂▼



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5月19日，酒吧恢復營業



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▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼



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5月19日，確診大廈名單一覽



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▼5.18派對房間重開準備▼



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上環Benchmark宏思數名學員染疫



▼5月19日 教育局放寬學校舉辦活動規定詳情▼

