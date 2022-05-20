疫情．最新｜再有餐廳爆群組感染　「5.20」逾400對新人註冊結婚

疫情持續放緩，本港昨日（19日）新增291宗確診個案，包括38宗輸入個案，當中兩宗個案分別於第10日及第12日入社區檢測才確診，相信均是復陽個案，增一宗已打三針南非抵港變種病毒株BA.4個案，累計9宗。

上環譚仔三哥爆疫5名顧客感染，其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂，或有關連兩個地方相關人士要強檢。



昨日疫情報道總覽：

▼5月19日，酒吧恢復營業▼



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▼5月19日 上環譚仔三哥5名顧客感染其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂▼



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【11:23】疫苗通行證第三階段將於本月31日起生效，市民出入食肆等指定處所需接種三劑疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現階段不能取消疫苗通行證及口罩令，強調提出疫苗通行證並非為迫人打針，是希望保護不願打及不能打疫苗的市民，若規定疫苗通行證只適用長者，則有違公平原則，且會令市民覺得接種疫苗不重要。

【11:09】第五波疫情今年初爆發，港府出多項社交距離「辣招」，多個場所關閉，市面人流劇減，香港市面近乎蕭條。運輸署近日公布2月份的《交通運輸資料月報》，顯示該月各項公共交通工具的客量都急跌，其中鐵路及專營巴士的客量按月跌逾四成，市民該月出行人次，單月跌近1億人次，比2003年「沙士」情況更差。

【08:08】政府今（20日）早表示，大圍美松苑富松閣指明「受限區域」已完成封區檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案。另外，九龍灣麗晶花園第五座及第六座今早亦解封，其間約1270人接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案。荃灣梨木樹邨楊樹樓則有1895名人接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案。

【00:01】新冠肺炎康復兒童「後遺症」不容忽視，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，10個兒童新冠患者中，至少有一個出現「長新冠」後遺症。他曾治療一名九歲女童，確診後三周出現嚴重疲倦、呼吸急促及氣喘症狀，甚至連「落街」的精力亦欠奉，以致無法如常重返校園。

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▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼



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5月19日，確診大廈名單一覽



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▼5.18派對房間重開準備▼



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上環Benchmark宏思數名學員染疫



▼5月19日 教育局放寬學校舉辦活動規定詳情▼

