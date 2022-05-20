疫情．最新｜再有餐廳爆群組感染　「5.20」逾400對新人註冊結婚

撰文：孔繁栩 王潔恩 梁思行 黃煦緻 黃金棋
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疫情持續放緩，本港昨日（19日）新增291宗確診個案，包括38宗輸入個案，當中兩宗個案分別於第10日及第12日入社區檢測才確診，相信均是復陽個案，增一宗已打三針南非抵港變種病毒株BA.4個案，累計9宗。
上環譚仔三哥爆疫5名顧客感染，其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂，或有關連兩個地方相關人士要強檢。

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.19｜上環譚仔三哥5顧客感染　4人曾在Benchmark宏思上堂

▼5月19日，酒吧恢復營業▼

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▼5月19日 上環譚仔三哥5名顧客感染其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂▼

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疫苗通行證｜袁國勇：現階段不能取消　只限長者有違公平原則

【11:23】疫苗通行證第三階段將於本月31日起生效，市民出入食肆等指定處所需接種三劑疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現階段不能取消疫苗通行證及口罩令，強調提出疫苗通行證並非為迫人打針，是希望保護不願打及不能打疫苗的市民，若規定疫苗通行證只適用長者，則有違公平原則，且會令市民覺得接種疫苗不重要。

第五波爆發2月公共交通數據曝光　單月客量跌1.1億人次差過沙士

【11:09】第五波疫情今年初爆發，港府出多項社交距離「辣招」，多個場所關閉，市面人流劇減，香港市面近乎蕭條。運輸署近日公布2月份的《交通運輸資料月報》，顯示該月各項公共交通工具的客量都急跌，其中鐵路及專營巴士的客量按月跌逾四成，市民該月出行人次，單月跌近1億人次，比2003年「沙士」情況更差。

封區｜麗晶花園第五及第六座等今完成圍封　共發現7宗陽性個案

【08:08】政府今（20日）早表示，大圍美松苑富松閣指明「受限區域」已完成封區檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案。另外，九龍灣麗晶花園第五座及第六座今早亦解封，其間約1270人接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案。荃灣梨木樹邨楊樹樓則有1895名人接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案。

10個染疫兒童1個患長新冠　女童因喘鳴、精神不振一度無法返學

【00:01】新冠肺炎康復兒童「後遺症」不容忽視，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，10個兒童新冠患者中，至少有一個出現「長新冠」後遺症。他曾治療一名九歲女童，確診後三周出現嚴重疲倦、呼吸急促及氣喘症狀，甚至連「落街」的精力亦欠奉，以致無法如常重返校園。

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強制檢測｜涉上環「譚仔三哥」及宏思國際　麗晶花園五座大廈上榜酒吧復業打工仔逼滿蘭桂坊：終於有酒飲　酒吧老闆：要半年先回血確診大廈｜單日增224幢　涉比華利山獨立屋　三幢大學宿舍上榜卡拉OK重開首日即爆滿市民摸門釘　全港只剩14間：仍有租金壓力科大研抑異味水凝膠新配方　可殺滅Omicron　安老院率先試用東涌有白鱔樣本驗出孔雀石綠　食安中心指令停售石蔭邨、安蔭邨、洪福邨等污水呈陽性　派19.5萬個快測包自檢上環Benchmark宏思多人染疫　負責人反駁：須戴口罩　衞生署誤解教育局鬆綁　未打針也可參加畢業禮　每日快測延長至六月底疫情｜今增291宗　英國抵港女赴內地檢測陽性　衞生署料屬復陽家庭幸福指數跌至6.1分　低收入家庭關係變差　疫情損社會連繫復課不足一個月至少四宗學生墮樓事件　專家稱響起警號籲正視星月樓多3人中招　累計73人染疫　衞生署揭3大通風問題釀超級傳播臨時疫苗通行證｜重啟網上平台　非本地打針者8.31前可填表入食肆孔繁毅︰如無新變種　暑假戶外毋須戴口罩　海外回港可家居隔離上環譚仔三哥爆疫　五食客染疫　四人曾於「宏思」上課但互不相識首期消費券僅15%流入飲食業遜去年　黃家和：疫下食肆轉型縮規模消費券｜消息：最遲暑假收第二期　不因轉支付工具影響收錢時間英國升學｜UCAS移除分數對照　以DSE成績收生　不影響港生認受性

▼5月18日　中環酒吧準備5月19日起重開▼

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5月19日，確診大廈名單一覽

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▼5.18派對房間重開準備▼

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上環Benchmark宏思數名學員染疫

▼5月19日　教育局放寬學校舉辦活動規定詳情▼

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新冠肺炎
食衞局
衞生署
新冠疫苗
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