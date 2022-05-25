校園天地｜嗇色園主辦可信學校　學生體驗種植樂趣　共創綠色校園

在剛剛復課不久，嗇色園主辦可信學校就為學生舉行了車厘茄收成日活動，讓全校師生分享種植的成果，與眾同樂。 （內容由嗇色園主辦可信學校提供）



（嗇色園主辦可信學校提供）

車厘茄由播種到收成大約需時3-4個月，學生在年初停課前在種植區播下種子，疫情期間闊別校園數月，剛好在4月復課後便到了車厘茄的收成期。雖然，在停課期間學生未能親自打理種植的車厘茄，但來到收成的一刻，親眼看見真實的成果，由當初一粒粒小種子，長大成紅紅的車厘茄，還趕及來親自採摘，再分享予全校師生，同學都難掩興奮的心情。

嗇色園主辦可信學校自2011年起，著力於建設綠色校園，早年已屢獲綠色學校獎項的殊榮，持續發展至今從未間斷。在校園內多個位置及樓層都設有綠化設施及建設，更劃分了不同的區域給予空間，讓學生能夠在校園內體驗種植的樂趣。

可信學校一直提倡的校園種植概念，就是希望每個年級班別都可獲得一個種植小區，種植各式品種的蔬菜，包括小麥、白菜、油麥菜、薯仔、芫茜、薑、紫蕃薯等，由播種、淋水、施肥和收成，都由學生親自打理，認識和學習種植的知識之餘，亦明白到種植出來的食物得來不易，要珍惜食物，不要輕易浪費，是一個具實踐性的學習體驗。疫情前，更會由老師帶領下將種植成果分享給區內長者，讓學生投入社區，培養出對社會不同人士的同理心和關注。

學校在培養學生種植興趣方面花了不少心思，例如：在學校天台建造一個專門種植不同品種的盆栽的空中花園，帶來校園綠化效果，亦透過種植讓學生增長知識。2016年開始亦進行水耕種植，最近更引入雲端水耕設施，一個既環保又具教學用途的種植概念，讓同學可以在校園體驗多樣化的種植樂趣。另外，校園內亦有中草藥植物種植區，讓學生認識不同中草藥植物，更可以了解到當中不少植物除了藥用價值，亦有作為膳食材料的用途。

（內容由嗇色園主辦可信學校提供）

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