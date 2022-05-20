A+生參與暴動　官稱明白受氣氛影響但年輕非減刑因素　判勞教中心

警方於2019年11月圍堵理工大學，大批示威者在校園外與警員爆發衝突，多人被捕。一名涉案理大學生早前承認暴動罪，律師求情時稱被告成績優異，曾考獲A＋成績。案件今（20日）在區域法院判刑時，法官指被告很大可能受社會氣氛影響才犯案，當時有成年人鼓吹上街示威，接受懲罰的應是那些成年人，但年輕人也受法律約束，亦非減刑因素，考慮被告有家人和師長的支持，遂接納報告建議，判被告入勞教中心，以及支付1萬元堂費。



在校考獲A+成績

被告為黃銘昊（理大一年級生，18歲），早前承認於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

辯方今求情時指，被告的成績好，更取得A+成績，望日後成為物理治療師，但恐受本案案底影響。

強調年青不構成減刑因素

法官判刑時形容，案發時油尖旺一帶猶如戰場，法庭不能姑息參與暴動人士的行為。法官續指，被告犯案或與社會氣氛有關，並以為自己年輕，不受法律管制。惟法官強調年輕不是成就，被告年輕並不構成減刑因素。

案件編號：DCCC 636/2020