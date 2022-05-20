蘭桂坊酒店現垂直傳播　暫毋須撤離　袁國勇推測後樓梯管道槽播毒

本港今日(20日) 新增11宗Omicron BA.2.12.1變種病毒確診個案，當中包括一對抵港第12天確診的夫婦，入住九如坊蘭桂坊酒店3304房檢疫，而同一酒店另有一對居於3204號的父子亦中招。



政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇及衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日下午到該酒店視察，袁國勇指，不排除酒店出現垂直傳播，或涉及煙囪效應，會採集環境樣本以進一步確定傳播途徑，但酒店內檢疫人士暫時毋須撤離。



袁國勇表示，不排除酒店出現垂直傳播，但暫時未能肯定是由3304傳往3204，抑或相反，「是由上傳下抑或下傳上？暫時未有定論」，他又指，酒店員工執行上未有錯誤、通風機運作良好，但後樓梯管道槽連接32及33樓，而內裏是正壓，故此口水、冀便等的病毒可由管道的裂縫走出。

袁國勇︰唔認為會有大爆發

袁國勇續指，管道槽傳出的空氣只要有人打開門倒垃圾，就能夠傳至走廊，亦能夠傳入酒店房間，建議於相關樓層的防煙門旁放置空氣清新機。袁又強調，市民對爆發毋須太擔心，只要打齊針就會對BA.2.12.1有足夠保護，認為政府仍可慢慢繼續放鬆社交距離措施，「唔認為會有大爆發，小規模爆就無所謂，只要唔好有重症，令醫療系統超負荷就得。」

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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入住酒店檢疫人士已打齊針 袁認為毋須撤離

對於酒店有否需要撤離，袁稱，衞生防護中心會考慮哪些樓層要再檢測，又形容今次病毒傳播情況奇怪「好少見係管道槽有正壓。」他說，每個地方情況不同，加上入住酒店的檢疫人士抵港前已打齊針，認為暫時毋須撤離。

袁國勇補充，65歲以上第一針接種率約80%，屬高水平，料隨社交距離措施逐步放寬，情況會有如新加坡，每日約3,000宗確診，但無重症、死亡個案。袁又形容，防控措施做得再好，只會久守必失，「做得幾好都一定有漏洞，一定有嘢發生，係咪要咁落去？大家要諗清楚，唔係旅遊點都唔可以開返。」