疫苗通行證｜康復者二維碼半年有效期快過　已打兩針須打第三針？

本港逾120萬人在過去數個月感染新冠病毒，康復後半年內毋須打疫苗，可憑康復者二維碼出入需要疫苗通行證場所。本月31日起，疫苗通行證將提升至需接種三劑疫苗，有1月染疫者發現康復者二維碼有效期7月屆滿，已打了兩劑疫苗，按衞生署規定毋須接種、也無法打第三劑，屆時恐無法出入食肆及表列處所。



食物及衞生局回覆《香港01》表示，市民只需按照政府的接種要求，已打兩針的康復者不需再打第三針。惟局方並沒有解答當康復者二維碼「過期」，市民是否沿用本身的二維碼，還是另有安排。



▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



▼新冠疫苗通行證時間表▼



疫苗通行證5月31日起提升至需3針

現時進入食肆和表列處所，除要掃瞄安心出行程式，部份處所也需反掃顧客的疫苗通行證。由4月30日開始進入有關地方，必須至少已打兩劑疫苗，至本月31日更提升至三劑疫苗。

不過確診者康復後，最快要等三個月才可打疫苗，最長可等六個月。衞生署4月推出新平台，康復者可在政府網頁取得電子康復紀錄，或經「醫健通」取得相關康復者二維碼，以供場所反掃作記錄，毋須再出示針卡。

▼申請康復紀錄二維碼▼



已打兩劑疫苗康復者毋須打第三劑

第五波疫情有120萬人染疫，根據衞生署公布，若市民在染疫前已接種兩針疫苗，康復後毋須打第三針，中央記錄系統也會拒接受他們接種要求。

惟有康復者發現二維碼出現令人不解之處，二維碼列明有效期由染疫日起計半年，即如1月染疫，到7月時二維碼便到期，有康復者以為限期前要打第三針，不知如何是處。

食衞局：打疫苗劑數按現時打針要求

惟政府未有説明，已打兩針的康復者，在康復紀錄二維碼「過期」後，是否仍要打第三針才能進入相關場所。食衞局只重申，已打兩針的康復者，按現時打針要求即可；並強調5月31日的第三階段「疫苗通行證」，不會因二維碼而令市民無法進入相關場所。

至於康復者二維碼在「過期」後，會否有更新措施，當局未有正面回答。

▼2月24日 疫苗通行證首日▼

