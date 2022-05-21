疫情．最新｜44幢大廈納強檢公告　麗晶花園四廈上榜　【附名單】

今日（21日）新增228宗確診個案，包括16宗輸入，另發現10宗輸入的BA.2.12.1個案，累計56宗。以及多2宗分別英國及墨西哥輸入BA.4病例，累計11宗。昨午學校新增2宗個案，為南區一間中學，2人為中一同班同學，之前同班亦有一學生染疫，已建議學校徹底消毒，同班學生今明兩日假期都要做檢測。另外，今日無新增死亡個案。



5月21日強制檢測公告名單

昨日疫情報道總覽：

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



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【22:10】疫情在200多宗徘徊下，衞生防護中心今日更新的確診大廈名單新增187幢，其中有明星屋苑之稱的白石角溋玥‧天賦海灣、九肚山豪宅晉名峰C座上榜， 另外，港人Staycation熱門之選的帝京酒店都今日報告過去十四日曾有確診者到訪，亦包括三幢服務室住宅：尖沙咀柏寓（The Camphora）、意服務式住宅、及灣仔楹寓（The Luna） 。

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【21:51】衞生署公布最新強制檢測公告詳情，曾於指明期間及時段身處於44幢大廈逾2小時，須於周日（22日）或周一（23日）強檢。

▼5月21日 強檢大廈名單▼



【21:05】一對新人在教堂裡讀出誓詞、交換婚戒，在眾多的親友見證下，講出「我願意」，剛好對應5月21日的諧音。新郎譚先生坦言並非刻意選擇今日在教堂行禮簽紙，跟太太的婚禮原定在今年3月舉行，但受疫情影響，順延至今日。

譚先生跟太太在教會認識，由相識相愛到結婚，走過10年光陰，他們都說能夠在教堂行禮，在眾多親友見證下簽紙別具意義。至於二人的婚宴，就要再視乎疫情決定能否在8月底舉行。

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【18:30】本港疫情低位膠著，惟近日多間餐廳先後出現確診群組。因應近日與食肆有關的群組感染個案，餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨日（20日）傍晚舉行網上會議。工作小組表示會繼續與政府部門留意本地疫情發展及國際就換氣標準的討論等，審視有否需要提出調整建議。



小組主席源栢樑透露，小組曾檢視早前爆疫的上環星月樓及元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」。其中在星月樓，小組發現或有鮮風機機組沒有運作，未知是因損壞或未有開啟，而小組亦發現「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」並非以火鍋店牌照營業，暫未知道該食肆會否經營火鍋，故仍有待調查。

【18:00】本港近日疫情徘徊至200多宗確診個案，政府今日（21日）表示，粉嶺及荃灣有部份屋苑污水檢測呈陽性及病毒量較高，包括華明邨、景盛苑、綠楊新邨等。房屋署及當區的民政事務處將向相關地點約18萬人派發速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:03】鴨脷洲海怡半島第23A座（美家閣）今日近傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（22日）約中午12時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

▼5月21日 鴨脷洲海怡半島第23A座（美家閣）圍封強檢▼



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【17:02】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有三學生染疫的學校是一間位於南區男女校，不特別公布校名，已聯絡學校跟進，三人為中一同班男生，返學時間有戴口罩，有個別同學透露，飲水會短暫除口罩，三人同班但無一起食飯、無除口罩一起進食，正常上課無高危活動。

最先個案，5月16日發病，當早快測陰性，返屋企後下午陽性，可能剛發病，之後無返學。另兩位同學，5月16日至18日都有返學，19日出現病徵，快測陰性，20日下午陽性，三人都有病徵，初步無法排除三人可能有關連，有機會課室活動或接觸感染，發病時間較近，家人非個案，沒有社區流行病關連，已聯絡學校做額外措施，包括消毒清潔，同班學生繼續做快測，暫未現新個案，同校其他班級師生，逾900同學及百幾位教職員陰性，下星期一會再留意情況，學校有910名學生及138名教職員。

【16:48】宏思及譚仔三哥群組：

-宏思：5月11日-15日課程學生及職員增4宗，包括一位53歲男士，他只在5月15日晚上出席結業禮，5月17日發病，5月18日快測陽，另外3位學生分別在5月18-19日發病，5月13日3人都去過譚仔，三人都是5月19日快測陽性。

-累計21宗個案，包括19學生、2職員，他們都5月13日-20日期間發病。20環境樣本，當中班房氣喉樣本陽性，其餘19個樣本都是陰性，如櫈、台、空氣清新機、水機、空氣清新機、間板、廁所喉管都是陰性。

上環譚仔三哥：

-增3個案，全是宏思學生，累計共8宗個案，包括7宗是宏思學生。

【16:43】蘭桂坊酒店@九如坊群組：

-15個環境樣本，一個陽性，包括3304房廁所抽氣扇。另一個樣本不確定，都是房間3304空氣清新機，餘下13個樣本都係陰性，包括天台氣候及3204房7祰樣本，廚所渠、抽氣扇、冷氣出風口、門柄。另外3303餘下5個樣本都是陰性。已取空氣樣本驗都是陰性。安排酒店所有員工、現時住客人，今天做檢測，跟進5月7日之後曾在相關有風險房間住過，跟進第12日樣本。

-兩名第12日出社區才確診個案，其中一人第10日有病徵，初步了解無睇醫生，到14日與家人即同行者，去社區檢測中心留樣本陽性，CT值低為15，認為有社區傳播風險，傳染期10號開始，10日至15日有社區活動，在食肆短暫逗留，但涉及除口罩情況，或會出現社區傳播，尤其是ba.2.12.1病毒，根據初步資料，傳播力較BA.1或Omicron稍增，打了疫苗對ba.2.12.1仍有保護力。謹慎起見，到過的相關處所列列強檢，同一時段去過的人士要強檢，並通知相關處所消毒及員工檢測。CT值15患者在5月15日已安排入住竹篙灣，家人居所家檢，無同其他人有接觸。

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【15:08】政府今日（21日）公布由6月13日起於食物及衞生局、衞生署及醫院管理局轄下的指定醫療處所，以行政方式實施「疫苗通行證」安排。有關安排會容許尚未接種疫苗人士，在取得陰性核酸檢測結果後到疫苗通行證適用的醫療處所獲取一般所需醫療服務，疫苗通行證亦不適用於提供緊急或急切服務的醫療處所。

疫苗通行證適用的13個指定醫療處所：

1)醫管局專科門診診所

2)學生健康服務中心及健康評估中心

3)婦女健康中心

4)口腔健康教育事務科資源中心

5)旅遊健康中心

6)紅絲帶中心

7)健康促進處地區中心

8)美沙酮診所

9)公務員診所

10)政府牙科診所及牙齒矯正科診所

11)公務員綜合健康中心

12)地區康健中心

13)地區康健站

【12:56】確診個案持續維持在約三百宗水平，食物及衞生局局長陳肇始認為，根據第五波疫情社區感染人數、疫苗接種率、死亡及重症數字等因素，估計社區已築起自然免疫屏障；但或會隨防疫措施放寬，有一定疫情反彈風險，不排除會出現第六波，市民不能掉意輕心，呼籲盡量減少不戴口罩的活動。

【11:01】衞生防護中心聯合科學委員會和專家顧問團昨日（20日）建議，未曾染疫的60歲以下成人，若有較高暴露風險或有個人需要，可接種第四劑疫苗，惟第四針須與第三針相距最少6個月。



內科醫學院院長李錦滔今日（21日）在電台節目表示，60歲以下成人若免疫力低、患有長期病，或需曝露在高危地方，可按建議接種第四針。他又提到，現時確診個案徘徊在約300宗水平，惟社會抗疫近兩年半後，已出現抗疫疲勞，故有必要放寬社交距離措施，但需要配合「疫苗通行證」，確保市民已接種好疫苗，才能預防反彈。

【08:05】本港逾120萬人在過去數個月感染新冠病毒，康復後半年內毋須打疫苗，可憑康復者二維碼出入需要疫苗通行證場所。本月31日起，疫苗通行證將提升至需接種三劑疫苗，有1月染疫者發現康復者二維碼有效期7月屆滿，已打了兩劑疫苗，按衞生署規定毋須再接種，屆時如要出入食肆及表列處所，原來要做多一個步驟，才不會因針卡失效，而被拒於門外。

【08:00】政府表示今日（21日）早上表示，小西灣曉翠苑雅翠閣已完成圍封檢測，期間約750名人接受檢測，沒有發現陽性個案。

【08:00】政府今日（21日）宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可由即日起選擇接種第四劑新冠疫苗。

▼5月20日 「520」結婚人數為同日近四年最多▼



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▼5月19日，酒吧恢復營業▼



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▼5月19日 麻雀館關閉逾百日准復業▼



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▼5月19日 卡拉OK重開▼



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▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼

