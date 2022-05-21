疫情．最新｜6.13起入專科門診等要疫苗通行證　未打針要檢測陰性

本港近日疫情不穩，昨日（20日）首現傳染力更高的Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型進入社區個案，一對美國抵港夫婦，完成檢疫返回社區後核酸檢測呈陽性，當中婦人病毒量高；他們檢疫的「蘭桂坊酒店@九如坊」另有一對尼泊爾返港父子染疫，相信酒店內有爆發。染疫夫婦在社區活動六日間，曾到過11個地點，全納強制檢公告。



昨日疫情報道總覽：

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



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【15:08】政府今日（21日）公布由6月13日起於食物及衞生局、衞生署及醫院管理局轄下的指定醫療處所，以行政方式實施「疫苗通行證」安排。有關安排會容許尚未接種疫苗人士，在取得陰性核酸檢測結果後到疫苗通行證適用的醫療處所獲取一般所需醫療服務，疫苗通行證亦不適用於提供緊急或急切服務的醫療處所。

疫苗通行證適用的13個指定醫療處所：

1)醫管局專科門診診所

2)學生健康服務中心及健康評估中心

3)婦女健康中心

4)口腔健康教育事務科資源中心

5)旅遊健康中心

6)紅絲帶中心

7)健康促進處地區中心

8)美沙酮診所

9)公務員診所

10)政府牙科診所及牙齒矯正科診所

11)公務員綜合健康中心

12)地區康健中心

13)地區康健站

【12:56】確診個案持續維持在約三百宗水平，食物及衞生局局長陳肇始認為，根據第五波疫情社區感染人數、疫苗接種率、死亡及重症數字等因素，估計社區已築起自然免疫屏障；但或會隨防疫措施放寬，有一定疫情反彈風險，不排除會出現第六波，市民不能掉意輕心，呼籲盡量減少不戴口罩的活動。

【11:01】衞生防護中心聯合科學委員會和專家顧問團昨日（20日）建議，未曾染疫的60歲以下成人，若有較高暴露風險或有個人需要，可接種第四劑疫苗，惟第四針須與第三針相距最少6個月。



內科醫學院院長李錦滔今日（21日）在電台節目表示，60歲以下成人若免疫力低、患有長期病，或需曝露在高危地方，可按建議接種第四針。他又提到，現時確診個案徘徊在約300宗水平，惟社會抗疫近兩年半後，已出現抗疫疲勞，故有必要放寬社交距離措施，但需要配合「疫苗通行證」，確保市民已接種好疫苗，才能預防反彈。

【08:05】本港逾120萬人在過去數個月感染新冠病毒，康復後半年內毋須打疫苗，可憑康復者二維碼出入需要疫苗通行證場所。本月31日起，疫苗通行證將提升至需接種三劑疫苗，有1月染疫者發現康復者二維碼有效期7月屆滿，已打了兩劑疫苗，按衞生署規定毋須再接種，屆時如要出入食肆及表列處所，原來要做多一個步驟，才不會因針卡失效，而被拒於門外。

【08:00】政府表示今日（21日）早上表示，小西灣曉翠苑雅翠閣已完成圍封檢測，期間約750名人接受檢測，沒有發現陽性個案。

【08:00】政府今日（21日）宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可由即日起選擇接種第四劑新冠疫苗。

▼5月20日 「520」結婚人數為同日近四年最多▼



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▼5月19日，酒吧恢復營業▼



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▼5月19日 麻雀館關閉逾百日准復業▼



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▼5月19日 卡拉OK重開▼



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▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼

