增228確診　南區有中學3同班中一生染疫　其餘同學放假要快測

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心公布，今日（21日）新增228宗確診個案，包括103宗為核酸檢測發現，而125宗為快速檢測申報陽性個案，確診數字是自2月4日以來新低。另外，今日沒有新增死亡個案。



當局又公布，昨日（20日）下午收到兩宗新增一間位於南區的學校呈報陽性個案，涉及兩名同校及同一班級的中一學生，兩人最後上課日為5月18日。而該校同一班級5月17日亦呈報一宗陽性個案，即該班別累計出現三宗陽性個案。當局指為謹慎起見已建議學校徹底消毒，而該班別其餘30名學生在今明兩日假期，亦要繼續做快速檢測。



▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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單日228確診為立春後新低

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日公布，新增228宗確診個案。當局為108宗個案作基因分析，104宗疑為Omicron變種病毒，其餘病毒量不足未能完成檢測。醫管局則表示，昨日沒有新增死亡個案。

增10宗變種病毒BA.2.12.1個案

新增確診個案中包括16宗輸入個案，全部在機場採樣或在檢疫酒店發現。在確診個案的全基因分析方面，歐指昨新發現10宗BA.2.12.1個案，全部為外地輸入，涉及五男五女，年齡22歲至44歲。個案分別在5月11至18日抵港，而九宗個案是在機場樣本陽性，一宗則是在檢疫酒店發現。現時本港累計共錄得56宗BA.2.12.1個案，包括兩宗在社區檢測中心中找出的個案。相關個案分別有37宗來自美國，五宗來自荷蘭，三宗來自英國及三宗來自新加波等。

另外，昨日亦發現兩宗新增BA.4個案，涉及一名52歲男子及一名22歲男子，二人分別接種三針及兩針復必泰。52歲男子於5月17日由墨西哥抵港；而22歲男子5月17日由英國抵港，本港累計有11宗BA.4個案，全部均為外地輸入。昨日亦新增三宗ba.2.12個案，全部係外地輸入，涉及兩男一女，介乎21至69歲，全部人已打三針復必泰。

▼5月3日 中學復課▼



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歐家榮又公布，昨日下午收到兩宗學校呈報個案，為南區一間中學，涉及兩名同班的中一男學生。二人昨下午快速檢測陽性，最後上課日為5月18日，19日則放病假，當時快速檢測仍為陰性，至昨日下午轉陽性。同校同一班別另有一名男學生於5月17日呈報陽性，該學生最後上課日為5月16日，當日上午為陰性，下午轉陽。

已建議學校徹底消毒 同班30名學生今明兩日須續快測

歐表示，三名學生全部打了一針，而家人並非確診個案。該班別共有33名學生，其餘30人上周一至五每日快速檢測均為陰性。他稱為謹慎起見，已建議學校徹底消毒，而該班別其餘30名學生在今明兩日假期，亦要繼續做快速檢測。

三人同班沒一起用膳 惟或曾班房內除口罩飲水

被問到三名學生上學時活動，歐家榮指三人上學期間有戴口罩，不過有個別同學透露，在班房中飲水時或會短暫除下口罩。他又稱，據了解三人沒有一起食飯，亦沒有高危活動，如吹樂器或除口罩上體育堂。

同校師生暫陰性 歐家榮：若有更多個案涉事班別或需停課

歐強調，初步無法排除三人可能有關連，有機會課室活動或接觸感染，而由於學生家人非個案，「無社區流行病關連，都會係較緊張」。而同班別學生暫未現新個案，同校其他班級師生逾900學生及百多位教職員亦暫時全部為陰性，下周一會再留意情況，不排除屆時班上有更多個案，當局可能會作現場調查，研究否有需要停課。

▼5月19日，酒吧恢復營業▼

