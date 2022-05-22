疫情．最新｜安心出行熱線明開通　新冠疫苗第二針接種率接近9成

本港新冠肺炎疫情持續在低位膠著，雖仍有群組續有新個案，但多項活動陸續復常。沙田馬會今日（22日）將舉行11場賽事，馬場今起重新開放予公眾入場觀賞賽事，但入場人士要預先訂座，入亦必須符合疫苗通行證要求 。「安心出行」電話熱線（2626 3066）將於明日（23日）起投入服務，處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢。



昨日（21日）新增228宗確診，是自2月4日以來新低，而政府宣布未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，可即日起選擇接種第四劑疫苗首日，昨共有1,864人打第四針，其中1,158人接種復必泰，706人接種科興。



昨日疫情報道總覽：

▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



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【13:15】公務員事務局局長聶德權在Facebook表示，本港新冠疫苗第二針接種率9成在望，第三針接種人口逾5成，而本周將展開第二輪「疫苗到戶接種服務」，主力為到期的已登記市民打第二針，之後會有第三針和第四針；截至上周五（20日），到戶服務已收到逾23,000個登記，過去4星期走訪全港18區，為接近一萬人上門打針，當中84,00人屬第一針接種。

【12:40】疫情稍緩和，但通關時間表至今仍然無期。香港總商會主席阮蘇少湄今（22日）在電視節目上表示，香港是外向型經濟，通關對經濟復甦至為重要，期望港府與內地商討採用「閉環式通關」，即容許商界點對點探訪，亦促請港府盡快公布通關路線圖。

至於需否推行全民檢測，她認為市民已提升防疫意識，不少人返工返學前已要快速檢測，若現階段推行全民檢測，社會需付出好大代價，對商業活動構成負面影響，亦未必具成本效益。

【11:15】政府資訊科技總監辦公室今（22日）宣布，「安心出行」電話熱線（2626 3066）將於明日（23日）起投入服務，處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，例如程式的功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。熱線每日上午七時至晚上九時運作。

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【10:40】最新失業率升至5.4%，總失業人數增至逾20萬，財政司司長陳茂波今（22日）在網誌表示，數據滯後未能即時反映市況改善，認為毋須對前景太悲觀；通脹方面，他本港今年首季基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，主因是「衣、食、出行」物價升幅均高於整體數字，以三月份的食品價格為例，當中基本食品價格升幅更達到7.6%，估計是與疫情打亂運輸物流，不過按現時趨勢，食品價格上升勢頭有望放緩。

【09:10】政府宣布，鴨脷洲海怡半島第23A座美家閣已完成圍封強檢，其間922名身處圍封範圍內的人士接受檢測，當中並沒有發現陽性檢測個案，而自今日上午約八時三十分起，被圍封範圍內已進行檢測人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向現場人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月21日 鴨脷洲海怡半島第23A座（美家閣）圍封強檢▼



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▼5月19日，酒吧恢復營業▼

