疫情．最新｜海怡半島美家閣解封　無發現陽性個案　沙田馬場重開

本港新冠肺炎疫情持續在低位膠著，雖仍有群組續有新個案，但多項活動陸續復常。沙田馬會今日（22日）將舉行11場賽事，馬場今起重新開放予公眾入場觀賞賽事，但入場人士要預先訂座，入亦必須符合疫苗通行證要求 。



昨日（21日）新增228宗確診，是自2月4日以來新低，而政府宣布未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，可即日起選擇接種第四劑疫苗首日，昨共有1,864人打第四針，其中1,158人接種復必泰，706人接種科興。



昨日疫情報道總覽：

▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



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【09:10】政府宣布，鴨脷洲海怡半島第23A座美家閣已完成圍封強檢，其間922名身處圍封範圍內的人士接受檢測，當中並沒有發現陽性檢測個案，而自今日上午約八時三十分起，被圍封範圍內已進行檢測人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向現場人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月21日 鴨脷洲海怡半島第23A座（美家閣）圍封強檢▼



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▼5月19日，酒吧恢復營業▼

