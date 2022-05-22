渠務署裝傳感器24小時監測水位　迅速分析各位置水浸風險及應變

夏季將至，本港大雨的日子逐漸頻繁。發展局局長黃偉綸今日（22日）於局長隨筆表示，渠務署一直致力防洪，為雨季做好準備，以減低本港於暴雨期間的水浸風險，工作包括為清淤及保養維修排水設施，實施「及時清渠」安排，以及應用新科技協助監測和分析水浸風險等。



黃偉綸今日於網誌邀請3位渠務署的工程師，講解該署日常應付雨季的工作。他表示，近日香港先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，渠務署署長彭雅妮視察了多個防洪設施，到訪「緊急事故控制中心」，聽取部門協調及應對雨季期間及不穩定天氣的工作。

由於渠務署管理的防洪設施規模龐大，包括超過2,400公里的地下雨水渠管、超過360公里的人工河道、4個總容量超過18萬立方米，相等於72個標準游泳池的地下蓄洪池，以及4條總長約21公里的雨水排放隧道。當中牽涉的工作龐大，包括：處理日常公共渠管淤塞報告、機電及結構的定期檢視、老化和受損雨水渠道的復修、排水設施的清淤工作等。

僅得2至3個月時間維修防洪設施

渠務署香港及離島渠務部工程師劉耀文表示，當中以雨水排放隧道、地下蓄洪池的清淤及保養維修工作，甚具挑戰。為免妨礙設施在雨季運作，安排於每年旱季，即11月至3月進行，惟他指出，近年受氣候變化影響，11月時有大雨，甚至提早至2月出現強降雨，因此僅得2至3個月時間完成有關工作。

劉續指，每年由4條雨水排放隧道及4個蓄洪池，合共清走的沙石及淤泥多達500噸，相等於大約34輛雙層巴士的重量；加上設施結構及機電設備需要勘測，因此須與時間競賽，為雨季做好準備。

大雨來臨前巡查200個易阻塞的渠道

此外，每年踏入雨季，即4月至10月，渠務署會實施「及時清渠」安排。在預測大雨來臨前，署方會調配人手巡查全港約200個容易受垃圾或枯葉等阻塞的位置，如發現渠道淤塞，會立刻安排清理工作，進一步減低大雨期間的水浸風險。

至於紅色、黑色暴雨警告信號、新界北部水浸特別報告，以及八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，署方會即時啟動「緊急事故控制中心」。渠務署渠隊管理組通渠工長賴義明表示，同事會24小時輪流當值，專責處理市民水浸的求助個案，盡快前往現場清理被雜物阻塞的排水渠。去年10月颱風「獅子山」及「圓規」先後襲港期間，中心接連運作了大約60小時。

設傳感器24小時監測逾100個水文站、190個防洪點

為應對極端天氣，渠務署亦積極應用新科技，協助加強監測及分析水浸風險。渠務署土地排水部工程師麥兆偉說，署方在各區設立共超過100個水文站，並在大約190個防洪要點安裝了傳感器，24小時實時收集全港主要河流和水道的水位、雨量或潮汐等數據。部門於今年亦在多個主要進水口安裝閉路電視系統，實時監察進水口情況。

黃認為，透過應用新科技可全面掌握實況，預早及迅速分析各個位置的水浸風險，以便及早安排隊伍出動，以及協調其他部門迅速應變，有關數據亦有助長遠規劃防洪措施。他期望各部門繼續防患未然，積極解除雨季帶來的威脅，將市民安全放於首位。