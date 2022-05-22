陳始肇出席世衞視像大會　強調「三減三重一優先」達致動態清零

食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）以中國代表團成員身分，透過視像會議出席世界衞生組織第75屆世界衞生大會。陳肇始提到，本港第五波疫情已受遏制，但政府絕不鬆懈，會繼續「三減三重一優先」達致動態清零。



食物及衞生局局長陳肇始（右一）、常任秘書長（衞生）陳松青（右二）、衞生署署長林文健醫生（左二）及衞生防護中心總監徐樂堅（左一）今日以中國代表團成員身份，透過視像會議出席世界衞生組織第75屆世界衞生大會。（政府新聞處圖片）

陳肇始在大會上指出，新冠疫情全球肆虐，香港第五波疫情近日已明顯受到遏制，市民生活大致回復正常，但港府絕不鬆懈，將繼續採取「三減三重一優先」的防控策略，即以「減少死亡、減少重症、減少感染」為目標、以「重點人群、重點機構、重點場所」為關鍵，並以「老年人群」為優先，以及貫徹「外防輸入、內防反彈」及科學精準防疫的原則，致力達致「動態清零」的目標。

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陳肇始又表示，在未來數日的會議中，港府將密切關注各會員國的專家討論，獲得更多有關疫情及其他公共衞生議題的寶貴資訊和經驗，以更好地保障香港市民健康，並繼續與世界衞生組織及其會員國的衞生部門在各方面保持緊密聯繫和合作，共同應對新冠病毒病和其他公共衞生挑戰。

今年的世界衞生大會在5月22日至28日於瑞士日内瓦舉行，以「以健康促和平，以和平促健康」為主題，除了疫情外，會議亦涵蓋其他公共衞生議題，包括精神健康、非傳染性疾病及其他傳染病等。

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