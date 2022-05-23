疫情．最新｜何栢良料會再有新病毒變異個案　專家指第四針非必要

本港疫情持續放緩，但多個感染群組持續擴大。本港昨日（22日）新增237宗陽性個案，九如坊蘭桂坊酒店群組再有相關個案，感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型的64歲婦人曾於5月13日上午光顧太古城中心麥當勞，中心發現同場有一家三口其後於18日發病，並於同日快測呈陽性，太古城中心麥當勞將關閉直至另行通知。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）於電台節目表示，難以完全杜絕檢疫酒店內的傳播，因此市民要有心理準備，會有零星個案流入社區。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（23日）於電台節目表示，從預防重症角度，除了長者及長期病患者，很多人士並無接種第4針的必要，形容並非優先項目，接種後只有多一至兩個月的保護力。



另外，衞生防護中心昨日亦指出，一名從新加坡回港中年男子，在完成酒店檢疫後返回貝沙灣南岸住所，於抵港第12日出現輕微病徵，經社區檢測後結果呈陽性，病毒量高，暫時未能確認屬輸入個案抑或本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指第六波疫情定會出現，只是時間問題。



昨日疫情報道總覽：

【13:30】Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系近日首次殺入社區，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）於電台節目表示，難以完全杜絕檢疫酒店內的傳播，因此市民要有心理準備，會有零星個案流入社區。不過他亦指，只要大部份市民已接種疫苗，再加上之前已自然感染，即使有其他Omicron變異株進入社區，就算個案上升，相信都不會出現大量死亡或重症，仍然有空間調整檢疫安排。

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【11:30】日前政府宣布，由6月13日起於食物及衞生局、衞生署及醫管局轄下的指定醫療處所，實施「疫苗通行證」安排，未打針人士須先取得陰性核酸檢測結果。社區組織協會幹事連瑋翹今日（23日）於港台節目批評，政府推行相關措施過急，而有部份長者由於幾乎每周都要到醫院覆診、抽血，即變相每周都需額外接受核酸檢測；當中部份人行動不便，本身需要陪診服務覆診，即是日後需要花額外金錢，聘請陪覆前往候檢測，構成了額外支出。

【10:30】位於黃竹坑南風道的港大同學會書院，上周有三名同班的中一學生確診。校方表示，至今未再有其他師生員工確診，全校日前已經作徹底清潔和消毒，今日（23日）如常上實體課。有學生透露，學校已在上周末再要求學生遞交快測證明，並設網上表格供學生填寫後上學。有中一的學生表示，擔心曾接觸確診同學，並稱︰「特別嗰班同學都好驚。」

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【09:45】政府日前宣布，未曾受感染的18至59歲人士，如有較高暴露風險或個人需要，可接種第四劑新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（23日）於電台節目表示，過去兩日市民對第四針有不少誤解，從預防重症角度，除了長者及長期病患者，上述年齡群組人士並無接種的必要，指「真係唔應該打嘅」，形容並非優先項目，即使接種後，亦只有多一至兩個月的保護力。

劉宇隆更坦言︰「你溫書溫到第四次，你諗下啦，你個分數去到70分…...無架啦無得再高架啦」，認為現時80歲以上長者已接種第三針的比例只有約兩成，強調最優先是推高第三針接種率。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼



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▼5月22日 馬會重新開放馬場予馬迷入場▼



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【00:00】第五波疫情付公立醫院逼爆，第一間社區隔離暫託中心於彩榮路體育館成立，照顧輕症院舍確診院友。

港大醫學院護理學學士5年級學生陳韻雅及何藹麒就曾到暫託中心協助照顧長者，她們在第5波時見到不論長者及醫護都十分辛苦，作為護理學學生想出一分力。她們更為暫託中心帶入新元素，例如提議引入免沖洗的抹身布，讓不能洗澡的長者可簡單清潔身體。

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▼5月21日 海怡半島美家閣圍封檢測▼



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▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

