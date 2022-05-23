疫情．最新｜劉宇隆指第四針非必要　變種病毒疑太古城麥當勞傳播

本港疫情持續放緩，但多個感染群組持續擴大。本港昨日（22日）新增237宗陽性個案，九如坊蘭桂坊酒店群組再有相關個案，感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型的64歲婦人曾於5月13日上午光顧太古城中心麥當勞，中心發現同場有一家三口其後於18日發病，並於同日快測呈陽性，太古城中心麥當勞將關閉直至另行通知。



衞生防護中心又指出，一名從新加坡回港中年男子，在完成酒店檢疫後返回貝沙灣南岸住所，於抵港第12日出現輕微病徵，經社區檢測後結果呈陽性，病毒量高，暫時未能確認屬輸入個案抑或本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指第六波疫情定會出現，只是時間問題。



昨日疫情報道總覽：

【09:45】政府日前宣布，未曾受感染的18至59歲人士，如有較高暴露風險或個人需要，可接種第四劑新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（23日）於電台節目表示，過去兩日市民對第四針有不少誤解，從預防重症角度，除了長者及長期病患者，上述年齡群組人士並無接種的必要，指「真係唔應該打嘅」，形容並非優先項目，即使接種後，亦只有多一至兩個月的保護力。

劉宇隆更坦言︰「你溫書溫到第四次，你諗下啦，你個分數去到70分…...無架啦無得再高架啦」，認為現時80歲以上長者已接種第三針的比例只有約兩成，強調最優先是推高第三針接種率。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼



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▼5月22日 馬會重新開放馬場予馬迷入場▼



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【00:00】第五波疫情付公立醫院逼爆，第一間社區隔離暫託中心於彩榮路體育館成立，照顧輕症院舍確診院友。

港大醫學院護理學學士5年級學生陳韻雅及何藹麒就曾到暫託中心協助照顧長者，她們在第5波時見到不論長者及醫護都十分辛苦，作為護理學學生想出一分力。她們更為暫託中心帶入新元素，例如提議引入免沖洗的抹身布，讓不能洗澡的長者可簡單清潔身體。

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▼5月21日 海怡半島美家閣圍封檢測▼



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▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

