疫情．最新｜強制檢測公告公布　上周日下午到中央圖書館須檢測

本港疫情持續放緩，但多個感染群組持續擴大。本港昨日（22日）新增237宗陽性個案，九如坊蘭桂坊酒店群組再有相關個案，感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型的64歲婦人曾於5月13日上午光顧太古城中心麥當勞，中心發現同場有一家三口其後於18日發病，並於同日快測呈陽性，太古城中心麥當勞將關閉直至另行通知。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）於電台節目表示，難以完全杜絕檢疫酒店內的傳播，因此市民要有心理準備，會有零星個案流入社區。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（23日）於電台節目表示，從預防重症角度，除了長者及長期病患者，很多人士並無接種第4針的必要，形容並非優先項目，接種後只有多一至兩個月的保護力。



昨日疫情報道總覽：

【21:28】食物及衞生局公布強制檢測公告，共有49處地方上榜，除了部份大廈外，也有多間食肆上榜，主要涉及太古城中心麥當勞群組的新確診者、居麗晶花園的76歲老婦，包括麥當勞銅鑼灣怡和街分店、旺角荷里活商業中心稻香．茶居、土瓜灣馬六、灣仔灣景中心大快活；另新公布銅鑼灣香港中央圖書館上榜，曾於5月15日（上周日）下午1時半至2時半在場，均需前往進行核酸檢測，未知涉及哪個個案。

另粉嶺警察機動部隊總部疑爆疫，多處都納入強制檢測公告，包括總部1樓H座職員餐廳和5樓C座男更衣室，另柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座也上榜，料屬相關。

▼5月23日強制檢測公告▼



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【21:21】再有患者傳染期曾光顧麥當勞，最新為銅鑼灣怡和街分店，一名76歲老婦上周二（17日）下午2時至3時半到該店堂食。香港麥當勞發言人表示，已即時關閉該店，以進行專業深層清潔消毒，並安排相關餐廳的所有員工進行核酸檢測，以及連續三天的快速測試。

發言人說，公司非常重視顧客和員工安全，會繼續嚴格執行防疫措施，並全面配合衞生防護中心之工作及指示；基於安全起見，太古城中心分店已安排進行第三次專業深層清潔消毒，並將繼續關閉直至另行通知。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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【20:07】本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（23日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,755幢大廈出現確診者。在十八區中，以沙田區疫情最嚴峻，共有164幢大廈出現確診者，其次為元朗有163幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於昨日（22日）呈報出現確診者的大廈有84幢。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括中西區的半山億元豪宅愛都大廈2座、西半山殷樺花園1期、位於石硤尾的畢架山花園10座等；而貝沙灣亦有三幢上榜，包括5座、6座及南岸6座。

▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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【18:53】國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)發出通告，指今日（23）接獲九龍塘校舍下午班四名學生家長通報，分別四名幼童快測結果呈陽性，其中兩名幼童乘搭校車。四人最後上學日期是5月20日。

另外，校方今日亦接獲另一名下午班學生家長通報，指幼兒在周四（19日）快測陽性，而較早前其兩名家庭成員亦染疫。幼兒同樣乘搭保母車回校及放學，最後上學日為5月17日。

換言之，該校共有五名幼童中招。校方表示，按照衛生防護中心指引，上述五名幼兒在確診前兩日並無回校上課，故學校暫不列為出現爆發個案。

國際英文幼稚園屬私立幼稚園，過去不少「星二代」曾入讀此校。（資料圖片／高仲明攝）

【18:36】剛受聘於慈善機構的項目經理，上班數天確診新冠肺炎。他為該機構因受感染，在他住院期間以WhatsApp訊息告他他被解僱。項目經理今(23日)透過平機會入稟區域法院，指該機構違反《殘疾歧視條例》，索償約10萬元。

【17:20】李嘉誠基金會今日（23日）宣布，捐資1.5億元予香港中文大學醫學院，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移，而這筆捐款亦將得到相等的1.5億元配對，中大醫學院此科研項目共獲3億元發展資金。另外，基金會亦宣布向「香港護理專科學院」捐資500萬元無特定項目款項，支持擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需，確保全港護士會員得到持續專業提升的支援。

【17:18】政府宣布，深水埗麗閣邨麗芙樓自今日下午五時起圍封強檢，將於設立臨時採樣站，要求受檢人士於今日晚上十一時三十分前接受檢測，目標是約於明日上午十時完成行動。14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

【17:00】政府今日（23日）表示，南區、灣仔及東區共15個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，包括幾個大屋苑如海怡半島、置富花園、勵德邨、賽西湖大廈、寶馬山花園及杏花邨。當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:58】對於未來疫情走勢，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除數字會有上落，但整體疫情是平穩及向下，並有望持續向下，較擔心是變異病毒株，因為其傳染速度更快，惟幸暫未見到有出現嚴重情況，大家最緊要是打齊針，因為對嚴重及死亡情況均能構成保護。

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【16:53】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會就猴痘出信予私家醫生要求呈報，若發現要隔離，因為猴痘具有傳染性，隔離日子長短就要看傳染期，認為21日屬正常要求。

【16:38】太古城麥當勞再找到多兩宗個案，其中一名確診者為76歲女士，除了太古城麥當勞，她曾去過4家餐廳， 包括土瓜灣馬六、灣仔灣景中心大快活、銅鑼灣怡和街麥當勞，及旺角荷李活中心稻香·茶居，4個地方都會納強檢；另一名為67歲男子，住太古城鄱陽閣6座，是經強制檢測找到，他在當日早上11至12點到該店用餐，坐近門口圓桌，傳染期無外出用膳。局方擔心是店內傳播，已落去做實地調查。

【16:35】今日新增190宗確診個案，其中28宗是輸入個案，19宗於機場發現現，涉及6班航班，餘下9宗在檢疫酒店或隔離設施發現。無死亡個案。

【16:10】「蘭桂坊酒店＠九如坊」出現爆疫群組，蘭桂坊集團主席盛智文今日發出聲明，澄清指蘭桂坊酒店位於與上環接壤的九如坊，並非位於中環蘭桂坊。他提到，蘭桂坊集團及蘭桂坊協會已實施加強預防措施，並將繼續堅持在所有餐廳、酒吧及會所實施嚴格指引，以保護顧客及員工。

盛智文強調，會繼續與所有租戶、員工和政府密切合作，以維持蘭桂坊地區的安全環境，並提高警惕，為大眾抗疫。

【14:55】本港疫情近日出現Omicron新變異病毒株「BA.2.12.1」傳播，兩組外地抵港旅客入住中環九如坊蘭桂坊酒店後傳入社區，導致太古城一帶多處爆疫。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑指，新病毒株比現時第五波流行的BA.2更具傳染性，不過，現時無證據顯示將引起更嚴重的病徵。蕭提醒，未來要有心理準備，Omicron病毒不會完全消失，其棘狀蛋白特點或會不斷演變，使傳播力屢變強，但就未必對人體帶來攻擊性，疫苗仍有足夠保護力。

【13:45】新冠疫情重創各行各業，甚至有市民因染疫而失去工作。平等機會委員會今日（23日）代表一名申索人在區域法院提出法律訴訟，指上班數天因確診而需留院治療，卻在住院期間被通知因感染新冠肺炎而被解僱。平機會把案件交予法庭處理，希望藉此加強公眾意識，提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法行為，不要對確診者採取不必要措施。

【13:30】Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系近日首次殺入社區，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）於電台節目表示，難以完全杜絕檢疫酒店內的傳播，因此市民要有心理準備，會有零星個案流入社區。不過他亦指，只要大部份市民已接種疫苗，再加上之前已自然感染，即使有其他Omicron變異株進入社區，就算個案上升，相信都不會出現大量死亡或重症，仍然有空間調整檢疫安排。

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【11:30】日前政府宣布，由6月13日起於食物及衞生局、衞生署及醫管局轄下的指定醫療處所，實施「疫苗通行證」安排，未打針人士須先取得陰性核酸檢測結果。社區組織協會幹事連瑋翹今日（23日）於港台節目批評，政府推行相關措施過急，而有部份長者由於幾乎每周都要到醫院覆診、抽血，即變相每周都需額外接受核酸檢測；當中部份人行動不便，本身需要陪診服務覆診，即是日後需要花額外金錢，聘請陪覆前往候檢測，構成了額外支出。

【11:23】屯門龍門居第十三座早前被納入強制檢測公告，政府今（23日）突擊檢查，要求居民出示公告期限內曾接受新冠病毒檢測結果電話短訊或相關證明，發現17人違反強檢公告。政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

政府突擊巡查發現，屯門龍門居第十三座有17人違反強檢公告。（資料圖片）

【10:30】位於黃竹坑南風道的港大同學會書院，上周有三名同班的中一學生確診。校方表示，至今未再有其他師生員工確診，全校日前已經作徹底清潔和消毒，今日（23日）如常上實體課。有學生透露，學校已在上周末再要求學生遞交快測證明，並設網上表格供學生填寫後上學。有中一的學生表示，擔心曾接觸確診同學，並稱︰「特別嗰班同學都好驚。」

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【09:45】政府日前宣布，未曾受感染的18至59歲人士，如有較高暴露風險或個人需要，可接種第四劑新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（23日）於電台節目表示，過去兩日市民對第四針有不少誤解，從預防重症角度，除了長者及長期病患者，上述年齡群組人士並無接種的必要，指「真係唔應該打嘅」，形容並非優先項目，即使接種後，亦只有多一至兩個月的保護力。

劉宇隆更坦言︰「你溫書溫到第四次，你諗下啦，你個分數去到70分…...無架啦無得再高架啦」，認為現時80歲以上長者已接種第三針的比例只有約兩成，強調最優先是推高第三針接種率。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼



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▼5月22日 馬會重新開放馬場予馬迷入場▼



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【00:00】第五波疫情付公立醫院逼爆，第一間社區隔離暫託中心於彩榮路體育館成立，照顧輕症院舍確診院友。

港大醫學院護理學學士5年級學生陳韻雅及何藹麒就曾到暫託中心協助照顧長者，她們在第5波時見到不論長者及醫護都十分辛苦，作為護理學學生想出一分力。她們更為暫託中心帶入新元素，例如提議引入免沖洗的抹身布，讓不能洗澡的長者可簡單清潔身體。

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▼5月21日 海怡半島美家閣圍封檢測▼



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▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

