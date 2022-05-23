疫情．最新｜新變種病毒疑太古城麥當勞傳播 第六波料遲早會出現
撰文：黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 陳栢麟 王潔恩 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 梁思行 黃煦緻
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本港疫情持續放緩，但多個感染群組持續擴大。本港昨日（22日）新增237宗陽性個案，九如坊蘭桂坊酒店群組再有相關個案，感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型的64歲婦人曾於5月13日上午光顧太古城中心麥當勞，中心發現同場有一家三口其後於18日發病，並於同日快測呈陽性，太古城中心麥當勞將關閉直至另行通知。
衞生防護中心又指出，一名從新加坡回港中年男子，在完成酒店檢疫後返回貝沙灣南岸住所，於抵港第12日出現輕微病徵，經社區檢測後結果呈陽性，病毒量高，暫時未能確認屬輸入個案抑或本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指第六波疫情定會出現，只是時間問題。
昨日疫情報道總覽：
▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼
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▼5月22日 馬會重新開放馬場予馬迷入場▼
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【00:00】第五波疫情付公立醫院逼爆，第一間社區隔離暫託中心於彩榮路體育館成立，照顧輕症院舍確診院友。
港大醫學院護理學學士5年級學生陳韻雅及何藹麒就曾到暫託中心協助照顧長者，她們在第5波時見到不論長者及醫護都十分辛苦，作為護理學學生想出一分力。她們更為暫託中心帶入新元素，例如提議引入免沖洗的抹身布，讓不能洗澡的長者可簡單清潔身體。
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▼5月21日 海怡半島美家閣圍封檢測▼
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太古城麥當勞疑爆疫 一家三口曾與蘭桂坊酒店群組患者同場即中招太古城中心麥當勞疑爆疫 關閉消毒至另行通知 銷毀已開封食材居貝沙灣男確診病毒量高 交易廣場上班 上周五到美國會會所飲酒安心出行｜新設電話熱線供市民查詢展示疫苗通行證 朝七晚九運作疫情｜港大同學會書院稱未有其他師生確診 明天如常上實體課堂
▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼
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陳始肇出席世衞視像大會 強調「三減三重一優先」達致動態清零第四針｜已打三針康復長者欲打針被拒：年紀大 好多病通關｜總商會主席阮蘇少湄指復甦經濟須通關 倡與內地閉環式通關失業率升至5.4% 陳茂波指數據滯後未反映市況改善 毋須太悲觀
▼5月20日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜涉半山嘉兆臺等48地點 薛家燕住所殷樺花園2期上榜將軍澳蔚藍灣畔、新寶城等6屋苑污水檢測呈陽性 17萬人要做快測確診大廈｜增81幢近月新低 薄扶林豪宅碧瑤灣、日出康城領凱上榜封區檢測連環「食白果」 衞生署指或患者居家隔離排毒致污水陽性