最新疫情｜消息：St. Catherine's幼稚園爆疫須停課　復課後首宗

本港疫情雖趨平穩，但與九如坊蘭桂坊酒店群組有關的太古城中心麥當勞再新增個案，繼一名Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型的64歲婦人感染一家三口後，再多2宗確診個案，怡和街分店因有其中一名患者近日光顧。另外，深受演藝明星歡迎的國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)發通告，指接獲九龍塘校舍下午班四名學生家長通報分別四名幼童快測結果呈陽性，四人最後上學日期是5月20日。



另外，旅發局新一輪「賞你住」今早（24日）11時接受預訂，將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店，合資格市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠



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賞你住常見問題

疫苗通行證要求

昨日疫情報道總覽：

【14:30】消息指，國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）須停課，惟所涉級別、是否只要求局部班別停課及相關安排仍有待公布。

【13:30】國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）出現確診個案，共5名下午班學生快測結果呈陽性。記者今早（24日）到幼稚園視察，有家長透露，部份家長收到校方通告後因為擔心小朋友染疫，已為學生請了兩日假；亦有家長表示，不論學校是否有個案，都會為學生做好防疫措施。

現場所見，有衞生署人員中午到場採集環境樣本，逗留約一小時後離開，下午班學童繼續如常上學。

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【10:15】第五波疫情放緩，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）於港台節目表示，西方國家爆發猴痘，可能與世界各地開放旅遊有關，以致旅客或在非洲地區接觸猴子後，將病毒帶所居地，但他呼籲市民無須擔心︰「唔係空氣傳播，唔需要過份擔心。」至於疫情方面，雖然疑似有新變種病毒Omicron BA.2.12.1的流入，他則仍抱有信心，短期內看不到急速反彈的可能性。

【09:30】旅發局新一輪「賞你住」今早11時接受預訂，將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店參與，包括香港四季酒店、港島香格里拉大酒店、香港JW萬豪酒店、香港文華東方酒店、迪士尼探索家度假酒店及奕居等，合資格市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠，但必須於7月17日或之前入住。換領要求、參加流程、酒店名單與重要日子，一文睇清。

▼「賞你住」參與酒店名單▼



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【07:55】深水埗麗閣邨麗芙樓解封，圍封期間有約720人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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▼5月23日 港大同學會書院如常上課▼



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▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

