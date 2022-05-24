疫情．最新｜太古城麥當勞爆BA.2.12.1變種　今增3宗累計9人中招

本港今日（24日）新增250宗確診個案，當中34宗輸入，當中2宗個案是第8日出社區後準備過關往內地才檢測確診，均是疑似復陽個案，亦有1宗個案是第10日在社區採樣才發現。另外，一名本地貨機機組人員前往印度返港後，5月24日在社區快測陽性，可能是本地感染。今日無新增死亡個案。

另外，國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)新增3宗個案，累計7宗確診。

蘭桂坊酒店群組再增一個案，39歲患者居柴灣已婚警察宿舍一座，曾探訪群組的65歲男，兩人為家人關係，當時曾不戴口罩傾談，患者5月16日及17日曾返工作地點機動部隊總部，及職員餐廳，已列為強檢地方。另外，相關的太古城麥當勞群組再增3個案，累計8人，相信屬BA.2.12.1病毒在餐廳爆發。



旅發局新一輪「賞你住」今早（24日）11時接受預訂，將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店，合資格市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。



旅發局一站式本地旅遊消費和優惠資訊平台

賞你住酒店名單搜索

賞你住常見問題

疫苗通行證要求

昨日疫情報道總覽：

【18:09】政府發言人今日（24日）表示，九龍城區、中西區及觀塘區有部份地區污水檢測呈陽性，及病毒量較高，包括秀茂坪邨、旭日豪庭、綠意居等26個屋邨及樓宇。 港府將向涉事地點，派發合共21萬個快速抗原測試包，供相關人士自行檢測。

【17:20】天水圍天愛苑愛潮閣及馬鞍山新港城L座今日圍封強檢，政府目標是在明日（25日）上午完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:08】國際英文幼稚園群組：

-位於羅福道的國際英文幼稚園涉7宗個案，4宗在同一班，是下午班課堂，共有29名學生，昨日下午學校呈報4宗快測陽性個案，分別在1名5月22日，3名5月23日發病，全部5月20日最後上課，一人打了一針。

-今早接獲多兩宗個案，其中一名是任教此班別的老師，上星期五有輕微病徵，但快測陰性，她昨天有返學，快測陰性。但因群組個案，昨日核酸檢測陽性。今早再呈報另一宗個案，涉上午校學生，班房與下午校出現爆發的班房是同一班房，陽性老師亦有任教，同學今日起有病徵，快測陽性，已去學校取環境樣本做調查。

-建議在相關課室內上課的上、下午班，合共每班29名同學，要停課至星期五，每日在家要快測。

【17:04】太古城麥當勞群組BA.2.12.1變種病毒爆發：

-今日發現3宗新增個案，全涉同一家庭，包括33個月大男嬰，他與家傭5月13日10:30去過，5月15日號發燒及咳，5月16日快測陽性，5月17日去東區尤德醫院，入院核酸樣本陽性，病症輕微5月18日出院。其家傭一直無病徵，今早快測陽性，媽媽5月17日取的樣本陽性，居住在北角兆華大廈，媽媽無去麥當勞記。

-群組累計9宗個案，分散在5張不同枱。一名家居接觸者陽性，小朋友的媽媽。12日確診的64歲女子，昨日取21個環境樣本，結果有待發現，先前康景花園3人家庭，BA.2.12.1基因排序一樣，相信餐廳有爆發。

【16:57】蘭桂坊酒店@九如坊最新情況：

-群組最初一對美國返港染疫夫婦，發現有新個案與兩人有關，屬家人關係的密切接觸者，該名39歲男士，居住柴灣已婚警察宿舍一座，已打三針，5月17日出現病徵，當日早上快測陰性，去普通科門診留深喉唾液，結果陽性，全基因分析發現，排序同之前兩個案相同，發現他5月14日曾探訪上述染疫夫婦中的65歲男子，去了其他住所傾計，兩人當時無帶口罩，約半小時，5月17日發病，傳染期曾去過中央圖書館（5月15日的下午1:30-2:30），5月16日及17日返過機動部隊總部及職員餐廳，已列為強檢地方，現時仍進行流行病學調查，其中一個患者及逗留地方：譚公廟道33號地下三興和船廠。

-再發現之前65歲男士，本身沒有症狀，5月19日接受家居隔離期間，曾與兩名顧客有接觸，因在船廠工作，找到兩名顧客會安排隔離，暫時陰性。65歲男士5月15日陽性，太太同日知悉亦是陽性，男士在家居隔離，太太在竹篙灣，因住所為鐵皮屋，居住在上面，下層為船廠，患者家居隔離期間不應該同其他人有接觸。5月14日時今日新增相關連個案的39歲男士，曾去過此處與他傾計，相信交談時感染，另外船廠會傾生意，5月19日 兩名顧客來做維修，列爲緊密接觸者，安排入檢疫中心，今日陰性。

【14:30】消息指，國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）至少兩班須停課，惟詳細安排仍有待公布。另外，有指學校今日增兩宗學生及一宗老師確診個案。

【13:30】國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）出現確診個案，共5名下午班學生快測結果呈陽性。記者今早（24日）到幼稚園視察，有家長透露，部份家長收到校方通告後因為擔心小朋友染疫，已為學生請了兩日假；亦有家長表示，不論學校是否有個案，都會為學生做好防疫措施。

現場所見，有衞生署人員中午到場採集環境樣本，逗留約一小時後離開，下午班學童繼續如常上學。

+ 2

【10:15】第五波疫情放緩，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）於港台節目表示，西方國家爆發猴痘，可能與世界各地開放旅遊有關，以致旅客或在非洲地區接觸猴子後，將病毒帶所居地，但他呼籲市民無須擔心︰「唔係空氣傳播，唔需要過份擔心。」至於疫情方面，雖然疑似有新變種病毒Omicron BA.2.12.1的流入，他則仍抱有信心，短期內看不到急速反彈的可能性。

【09:30】旅發局新一輪「賞你住」今早11時接受預訂，將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店參與，包括香港四季酒店、港島香格里拉大酒店、香港JW萬豪酒店、香港文華東方酒店、迪士尼探索家度假酒店及奕居等，合資格市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠，但必須於7月17日或之前入住。換領要求、參加流程、酒店名單與重要日子，一文睇清。

▼「賞你住」參與酒店名單▼



+ 5

【07:55】深水埗麗閣邨麗芙樓解封，圍封期間有約720人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



+ 2

▼5月23日 港大同學會書院如常上課▼



+ 2

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



+ 9

▼5月20日起強制檢測公告▼

