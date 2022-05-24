疫情．最新｜麥當勞兩店關閉消毒　St. Catherine's幼稚園疑爆疫

本港疫情趨向平穩，昨日（23日）確診數字回落至190宗。與九如坊蘭桂坊酒店群組有關的太古城中心麥當勞再新增個案，繼一名Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型的64歲婦人感染一家三口後，再多2宗確診個案，怡和街分店因有其中一名患者近日光顧，昨也關閉消毒。



另外，深受演藝明星歡迎的國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)昨日發出通告，指共接獲九龍塘校舍下午班四名學生家長通報，分別四名幼童快測結果呈陽性，其中兩名幼童乘搭校車。四人最後上學日期是5月20日。



昨日疫情報道總覽：

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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▼5月23日 港大同學會書院如常上課▼



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▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

