疫情．最新｜麥當勞兩店關閉消毒　St. Catherine's幼稚園疑爆疫

撰文：歐陽德浩 林穎嫺 黃金棋 陳栢麟 王潔恩 陳淑霞 梁思行 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑
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本港疫情趨向平穩，昨日（23日）確診數字回落至190宗。與九如坊蘭桂坊酒店群組有關的太古城中心麥當勞再新增個案，繼一名Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型的64歲婦人感染一家三口後，再多2宗確診個案，怡和街分店因有其中一名患者近日光顧，昨也關閉消毒。

另外，深受演藝明星歡迎的國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)昨日發出通告，指共接獲九龍塘校舍下午班四名學生家長通報，分別四名幼童快測結果呈陽性，其中兩名幼童乘搭校車。四人最後上學日期是5月20日。

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.23｜單日呈報首跌穿200宗　太古城麥當勞群組多2人染疫

▼5月23日　衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼

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疫情｜麥當勞怡和街分店關閉消毒　太古城分店群組老婦上周二光顧太古城中心麥當勞再多2食客確診　女患者傳染期光顧怡和街麥當勞疫情｜增190宗創第五波新低　九龍三小學7日內現2宗以上恐爆疫St. Catherine’s幼稚園5幼童染疫3人曾坐校車　確診前兩天無返校粉嶺PTU總部疑爆疫　餐廳及男更衣室、柴灣已婚警察宿舍強制檢測調查：九龍東普通科門診難預約　民建聯倡設線上應診以應對第六波港大同學會書院如常上課　中一生憂曾接觸患者︰嗰班同學都好驚

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▼5月20日起強制檢測公告▼

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