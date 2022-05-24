疫情．直播｜染疫群組持續增加　衞生防護中心交代疫情

撰文：歐陽德浩 林穎嫺 黃金棋 陳栢麟 王潔恩 陳淑霞 梁思行 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑
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本港疫情雖趨平穩，但與九如坊蘭桂坊酒店群組有關的太古城中心麥當勞再新增個案，繼一名Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型的64歲婦人感染一家三口後，再多2宗確診個案，怡和街分店因有其中一名患者近日光顧。另外，深受演藝明星歡迎的國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)發通告，指接獲九龍塘校舍下午班四名學生家長通報分別四名幼童快測結果呈陽性，四人最後上學日期是5月20日。

另外，旅發局新一輪「賞你住」今早（24日）11時接受預訂，將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店，合資格市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。

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昨日疫情報道總覽：

疫情．5.23｜單日呈報首跌穿200宗　太古城麥當勞群組多2人染疫

【14:30】消息指，國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）至少兩班須停課，惟詳細安排仍有待公布。另外，有指學校今日增兩宗學生及一宗老師確診個案。

【13:30】國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）出現確診個案，共5名下午班學生快測結果呈陽性。記者今早（24日）到幼稚園視察，有家長透露，部份家長收到校方通告後因為擔心小朋友染疫，已為學生請了兩日假；亦有家長表示，不論學校是否有個案，都會為學生做好防疫措施。
現場所見，有衞生署人員中午到場採集環境樣本，逗留約一小時後離開，下午班學童繼續如常上學。

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疫情｜曾祈殷︰不必過份擔心猴痘　看不到第五波急速反彈的可能性

【10:15】第五波疫情放緩，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）於港台節目表示，西方國家爆發猴痘，可能與世界各地開放旅遊有關，以致旅客或在非洲地區接觸猴子後，將病毒帶所居地，但他呼籲市民無須擔心︰「唔係空氣傳播，唔需要過份擔心。」至於疫情方面，雖然疑似有新變種病毒Omicron BA.2.12.1的流入，他則仍抱有信心，短期內看不到急速反彈的可能性。

賞你住｜早上11時起搶$500優惠　即睇換領攻略與流程　附酒店名單

【09:30】旅發局新一輪「賞你住」今早11時接受預訂，將推出共二萬個酒店住宿名額，涉及約100間酒店參與，包括香港四季酒店、港島香格里拉大酒店、香港JW萬豪酒店、香港文華東方酒店、迪士尼探索家度假酒店及奕居等，合資格市民可用推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠，但必須於7月17日或之前入住。換領要求、參加流程、酒店名單與重要日子，一文睇清。

▼「賞你住」參與酒店名單▼

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封區｜深水埗麗閣邨麗芙樓完成強檢　共發現3宗陽性個案

【07:55】深水埗麗閣邨麗芙樓解封，圍封期間有約720人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月23日　衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼

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疫情｜麥當勞怡和街分店關閉消毒　太古城分店群組老婦上周二光顧太古城中心麥當勞再多2食客確診　女患者傳染期光顧怡和街麥當勞疫情｜增190宗創第五波新低　九龍三小學7日內現2宗以上恐爆疫St. Catherine’s幼稚園5幼童染疫3人曾坐校車　確診前兩天無返校粉嶺PTU總部疑爆疫　餐廳及男更衣室、柴灣已婚警察宿舍強制檢測調查：九龍東普通科門診難預約　民建聯倡設線上應診以應對第六波港大同學會書院如常上課　中一生憂曾接觸患者︰嗰班同學都好驚

▼5月23日　港大同學會書院如常上課▼

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第四針｜張竹君：一般而言打三針已足夠　三類人可選擇額外保護18至59歲可打第四針　劉宇隆：保護力只有1至2個月　並非必要疫苗通行證｜6.13起入醫院須已打針　社協批推行過急不便長者覆診Omicron不斷突變　專家：新變種BA.2.12.1傳播力更強　未見引重症何栢良料社區會再有新病毒變異個案　相信不會出現大量死亡或重症疫情｜上班數天確診被解僱　涉違殘疾歧視　平機會代苦主提訴訟慈善機構員工剛上班確診　隔離期間被解僱　指僱主歧視索償10萬調查：九龍東普通科門診難預約　民建聯倡設線上應診以應對第六波賞你住｜2萬個酒店住宿名額周二11時起開搶　訂房可慳500元

▼5月20日　蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼

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強制檢測｜杏花邨、荃灣廣場等49處上榜　5.15訪中央圖書館須檢測確診大廈｜增84幢　涉康樂園、半山愛都大廈等　貝沙灣三幢上榜港島15屋苑污水呈陽性　涉海怡半島、賽西湖大廈等　21萬人需快測強制檢測｜政府突擊檢查屯門龍門居第13座　揭17人違公告無檢測

▼5月20日起強制檢測公告▼

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