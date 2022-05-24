元朗球場重建　區議員沈豪傑︰地理位置優越　可舉辦大灣區賽事

自1968年啟用、已逾半世紀歷史的元朗大球場有望重建。元朗區議會主席沈豪傑今日（24日）於電台節目表示，球場重建後有利新界西北的居民，又指地理位置靠近大灣區，可舉辦大灣區賽事，平日則服務居民，如租借予學校舉辦校運會，成為多功能的體育設施。



元朗大球場不時舉辦港超聯賽事，元朗區足球隊亦以元朗大球場為主場。（資料圖片/ 袁志浩攝）

沈豪傑表示，大部份居民均贊同重建元朗球場，由於新界區以往並無國際級水平的設施，相信重建球場能有利新界西北的居民。他解釋，過去國際性賽事，場地的首選必為香港大球場，其次為旺角大球場，因此如有相關賽事舉辦，新界居民須跨區前往欣賞。

沈認同本港舉辦的國際級賽事並不頻密，但他認為部份大型比賽，如疫情前每年舉辦的省港盃、慶祝新年的國際邀請賽，其入場人數約數千人或以上，均可選擇重建後的元朗球場。

元朗區議會主席沈豪傑。（資料圖片／歐嘉樂攝）

至於球場附近的交通配套方便，沈表示目前有小巴連接，10多分鐘的步程覆蓋輕鐵及屯馬線，認為交通尚算方便，惟旁邊的馬路，於早上繁忙時間有擠塞的情況。

沈︰元朗靠近大灣區 位置上帶來優勢

不過沈以旺角大球場為例，市民若得悉停車位置有限，將乘搭公共交通工具到埗，又指設施提升的同時，難免帶來負面影響，認為兩者須取得平衡。「睇大家點去睇，其實每逢跑馬日，跑馬地夜晚一定會塞車。」

沈希望球場重建後的使用量能提升，因大眾會關注設施會否淪為大白象工程。他認為，元朗靠近大灣區，位置上帶來優勢，將來可舉辦大灣區賽事。此外，球場平日亦可同時服務居民，例如租借予學校舉辦校運會，最終成為多功能的體育設施。

重建涉款15億元 可滿足亞洲足協場地要求

早前，民政事務局擬向財委會申請撥款逾15億元，包括重置一個符合國際標準的11人天然草地足球場，及符合世界田徑總會規定的標準八線跑道和田徑場設施，座位亦由目前的近5,000個增至6,000個。

民政局指，元朗大球場重建後，可提升至滿足亞洲足協場地標準，成為繼香港大球場及旺角大球場以外，本港第三個可舉辦國際足球賽事的專用場地，亦可舉辦全港以至區域性大型田徑賽事，料撥款申請獲通過後，四年內完成工程。