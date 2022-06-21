思覺失調康復者入住中途宿舍　助提升獨立能力重投社會

俊日是一名27歲男士，居於社會福利署核下的中途宿舍，任職保安員，精神穩定，每次回來覆診時都斯文有禮、面上掛着笑容，不說也不知道他是來精神科門診覆診的。翻看他的醫療紀錄，媽媽在他年幼時懷疑因為思覺失調而離家出走，從此失去聯絡。他於18歲時病發，當時在內地一所中學讀書，因為擔心父親的債務及受同學間的人際關係問題影響，開始出現思想混亂、自言自語、行為古怪、聽到聲音責罵自己、覺得有人監視及傷害自己。當時的他受不住病徵的纏繞，在寄宿學校一躍而下，企圖自殺結束生命。

撰文︰青山醫院精神健康學院副顧問醫生辛婥珩



這一跳，令他多處骨折，導致空氣進入腹腔，腎臟出現血塊。幾經治療，終於能夠逃出鬼門關，身體狀況逐漸穩定下來，出院後回到香港的家。由於家人留意到他精神異常，便帶他到精神科求診，安排入院治療，精神科醫生給他處方了第二代抗思覺失調藥物和抗抑鬱藥。經過幾個月的精神科治療，俊日慢慢康復，並獲安排到中途宿舍接受復康治療。

「思覺失調」是指一種異常的精神狀態，有妄想、幻覺、思想及言語紊亂等情況出現，患者的思維、情感、感覺會脫離現實，導致社交及工作上出現明顯障礙。一般人在一生中的患此病的機率約為1%。但若親生父母其中一人患病，子女患病的機率便會提高至17%；若雙親都患病，子女患病的機率更可高達46%。男女病發比例大致相同，而多數患者病發於20至30歲。思覺失調大多與遺傳因素、環境壓力、腦部病變及濫用毒品有關。

現實中，並非所有環境中的資訊都會進入我們的意識而被注意到，只有與我們有關的資訊，才會引起腦部多巴胺活動，產生「突出感」（salience）。但在思覺失調患者的腦部，由於多巴胺活動紊亂，突出感出現異常（aberrant salience），即使對於平時覺得很普通不過的事情，都會覺得對自己異常重要，於是便有機會出現妄想。例如，街上經過的人在說笑，我們平時大概也不會留意，但由於多巴胺活動紊亂，便會引起患者的注意力，以為他人在嘲笑自己。而抗思覺失調的藥物，便是用來糾正多巴胺到正常水平，使思覺失調的情況得以改善。

社會福利署的中途宿舍為康復者提供過渡時期的住宿照顧，幫助他們提升獨立生活的能力，令到他們可以重新融入社會。很多住在中途宿舍的康復者也會積極找尋工作，但重投社會並不容易，因為社會大眾對精神病康復者仍然存在誤解，錯誤地以為他們有危險性。其實，只要公眾對精神康復者有更多理解、能夠給予適當的支援，便是對他們在康復路上最大的幫助。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

