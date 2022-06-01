貧窮，在公共衞生的角度來說，是最厲害的毒藥，也是公平健康（health inequality）的最大敵人。從來，民康都不只是一個醫療問題，正確一點來說，是社會問題。

撰文：醫院管理局策略發展總監李夏茵醫生



衞生署衞生防護中心2014-15年做的健康調查顯示，每月收入越低的市民，就越覺得自己的身體及健康狀況差，隨着收入增加，這種感覺就越少。

想知道一個地方人民的健康狀況，不要只看其人均壽命、醫療系統、醫療開支佔生產總值的百分比、醫護人手的多寡等等，其實更應該看看人民生活的習慣和方式，對健康生活的意識和認知，社會上有什麼建設和政策可以讓人民生活得健康一點。

貧窮並不只是代表不能負荷醫療費用，它深遠地影響著低收入人士的生活方式，也間接直接地負面地影響其健康狀況。例如，在美國的低收入家庭普遍較少進食相對健康的食物，像高質素的蛋白質、全穀類、新鮮蔬菜及生果。

有研究指出，相較一般家庭，低收入人士只會進食正常分量五至六成的新鮮蔬果，他們傾向進食能量密集的澱粉質及高糖份的食物。大家也知道這是導致肥胖的原因，而肥胖可以引發的病症是一種的醫療負擔。令人不安的是，美國嘗試用一個醫療方法去解決一個社會問題。他們引入切除部份胃部的手術，用來控制食量，達到瘦身的效果。長期運用醫療方法去解決社會問題，不但治標不治本，受眾者亦很少，推高醫療成本，令貧富更懸殊，絕對是一個惡性循環。

另一個例子，就是運動設施。香港許多私人會所，私人健身院，著實製造了運動機會給負擔得來的人，負擔不起每月健身費的市民，可以在空閒的時間到海濱長廊慢跑。只是，有沒有想過香港人工時之長，尤其對於手停口停的上班族來說，哪裏有空餘的時間去做運動？許多發達國家已經在設計行人路時注入元素，令市民在不知不覺間運動起來。

要破局，就要突破思維，公共衞生政策不只是醫療政策，要達到真正的國泰民安，健康大同，實在需要不同政策的協調和配合。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

