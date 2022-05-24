St. Catherine's國際英文幼稚園共六個案　兩班59學生停課至周五

本港新冠肺炎疫情緩和，不過有多間學校出現爆發。衞生防護中心今日（24日）公布，位於九龍塘的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten），出現六宗確診個案，當中包括四名同一班的下午班學生，以及任教該班別的一名老師，而與該班共用班房的上午班中，亦新增一名學生染疫。



衞生防護中心又表示，該名染疫老師於上周五（20日）已出現輕微上呼吸道病徵，比感染學生更早，但由於該老師當日快速檢測陰性，故繼續上學，惟暫未能判斷老師是否源頭。中心又認為，不排除確診學生於課室中感染，因發病時間近，亦沒有與其他社區個案有關連，「似乎課室裡面出現小型群組」。當局亦已建議曾在該班房中上課的上、下午班合共59名學生停課至本周五（27日），每日亦要做快速檢測。



▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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今收到18宗學校呈報個案 涉18名師生13間學校

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於疫情記者會中公布，今日收到18宗學校呈報陽性個案，涉及13間學校、16名學生及兩名教職員。採樣方面，有七宗是昨日（23日）取樣，11宗個案是於今早取得的樣本中檢測出陽性。幼稚園呈報九宗陽性個案，涉及四間學校；小學方面則有一間學校呈報個案，涉及一名學生；中學則有八間學校呈報個案，涉及八名學生。

在幼稚園呈報個案中，有六宗是來自位於羅福道的國際英文幼稚園，四宗是昨日下午呈報，而兩宗是今早呈報。昨日呈報的四宗個案均來自同一下午班課堂，該班共有29名學生。四名染疫學生分別有一名是5月22日發病，其餘三人則是在5月23日發病。四人最後上課日均是5月20日，各人均接種了一針疫苗。

▼5月23日 港大同學會書院如常上課▼



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涉疫上下午班學生停課期間每日要做快測

歐家榮表示，該校今早再呈報多兩宗個案，其中一名是任教有四人確診的下午班老師。該名老師上周五出現輕微上呼吸道病徵，但快速檢測是陰性，於昨天亦有上學，快速檢測同樣陰性，不過，因學校出現群組個案，該名老師昨日進行核酸來檢測就找到陽性。

另外，該校今早再呈報另一個個案，涉一名上午校學生，其班房與下午校出現爆發的班房是同一班房，而染疫老師亦有任教上午校。該名上午班同學今日起有病徵，快速檢測陽性。歐家榮指當局已赴學校取環境樣本調查，為審慎起見於該班房中上、下午班合共59名同學停課至星期五，每日亦要再快速檢測。

歐家榮︰已拿取了六個樣本作調查

歐家榮強調，該幼稚園上、下午校各有30班，涉及千幾名學生，除了呈報染疫個案外，其餘學生及教職員全部陰性，而根據初步調查，現時個案集中在一個課室中，至於是否環境污染導致則要視乎環境樣本結果，當局已在包括班房中桌子等位置拿取了六個樣本作調查。被問到學生在課室有沒有戴口罩？歐指但因學生年紀較小，「即使戴好口罩，有機會是個人衞生或口罩都未必戴得好，就有可能出現傳播風險」，不過，暫時認為風險低。

被問到染疫老師是該群組中最早出現病徵的人，該老師是否該群組源頭？歐家榮回應稱，現時未能判斷老師是否源頭，要再進行基因分析，而該老師上周五雖然有出現輕微上呼吸道病徵，但由於快速檢測是陰性，故繼續在上周五及昨日上學，要到昨日按學校要求進行核酸檢測，其結果才呈陽性。

他又指「當然快測都好準確，但始終敏感度無核酸咁高，都建議任何出現有病徵，即使快測陰性都唔應該番學，有機會係初起快速檢測未必即時檢測得到」。他又認為，應在沒有病徵才上學會較安全，而該確診老師只任教出現個案的班別，沒有任教其他班別。

到放學時間，雖然衞生署宣布有疑似爆發，但現場氣氛並未特別緊張。（馬煒傑攝）

家長︰非有進一步抗散 會讓小朋友繼續上學

到放學時間，雖然衞生署宣布有疑似爆發，但現場氣氛並未特別緊張。接小朋友放學的張女士認為，即使確診老師昨日有返學，但不是任教小朋友的班別，所以並不擔心，「其實都要與病毒共存架啦，你都冇得避嘅」；她又表示有考慮為小朋友請假，以免上學受感染，但今日宣布受影響班別已停課，不會接觸到那些學生，故除非有進一步抗散，會讓小朋友繼續上學。

對於學校疑似爆疫及有兩班需要停課，許太太表示她與小朋友均已確診，所以完全不擔心，「中咗冇嘢架嘛，有三個月免疫架嘛」；至於兩班需停課至星期五，許太太則認為有沒有需要視課需視乎家長及小朋友，「冇中果啲梗係好驚啦」，並指「我就唔驚囉」。