St. Catherine's國際英文幼稚園增六個案　兩班59學生停課至周五

本港新冠肺炎疫情緩和，不過有多間學校出現爆發。衞生防護中心今日（24日）公布，位於九龍塘的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten），出現六宗確診個案，當中包括四名同一班的下午班學生，以及任教該班別的一名老師，而與該班共用班房的上午班中，亦新增一名學生染疫。



衞生防護中心又表示，該名染疫老師於上周五（20日）已出現輕微上呼吸道病徵，比感染學生更早，但由於該老師當日快速檢測陰性，故繼續上學，惟暫未能判斷老師是否源頭。中心又認為，不排除確診學生於課室中感染，因發病時間近，亦沒有與其他社區個案有關連，「似乎課室裡面出現小型群組」。當局亦已建議曾在該班房中上課的上、下午班合共59名學生停課至本周五（27日），每日亦要做快速檢測。



▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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今收到18宗學校呈報個案 涉18名師生13間學校

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於疫情記者會中公布，今日收到18宗學校呈報陽性個案，涉及13間學校、16名學生及兩名教職員。採樣方面，有七宗是昨日（23日）取樣，11宗個案是於今早取得的樣本中檢測出陽性。幼稚園呈報九宗陽性個案，涉及四間學校；小學方面則有一間學校呈報個案，涉及一名學生；中學則有八間學校呈報個案，涉及八名學生。

在幼稚園呈報個案中，有六宗是來自位於羅福道的國際英文幼稚園，四宗是昨日下午呈報，而兩宗是今早呈報。昨日呈報的四宗個案均來自同一下午班課堂，該班共有29名學生。四名染疫學生分別有一名是5月22日發病，其餘三人則是在5月23日發病。四人最後上課日均是5月20日，各人均接種了一針疫苗。

▼5月23日 港大同學會書院如常上課▼



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涉疫上下午班學生停課期間每日要做快測

歐家榮表示，該校今早再呈報多兩宗個案，其中一名是任教有四人確診的下午班老師。該名老師上周五出現輕微上呼吸道病徵，但快速檢測是陰性，於昨天亦有上學，快速檢測同樣陰性，不過，因學校出現群組個案，該名老師昨日進行核酸來檢測就找到陽性。

另外，該校今早再呈報另一個個案，涉一名上午校學生，其班房與下午校出現爆發的班房是同一班房，而染疫老師亦有任教上午校。該名上午班同學今日起有病徵，快速檢測陽性。歐家榮指當局已赴學校取環境樣本調查，為審慎起見於該班房中上、下午班合共59名同學停課至星期五，每日亦要再快速檢測。