疫情．最新｜港麗酒店及海洋公園萬豪酒店6月初轉檢疫酒店

今日（25日）新增251宗確診個案，包括28宗輸入個案，太古城麥當勞群組再增一宗病例，累計10宗個案，患者居住在南豐新邨9座。學校呈報個案19宗，包括一宗St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增個案，與之前群組來自不同班別的學生。另外，新增2宗死亡個案。



昨日疫情報道總覽：

▼5月25日 迪士尼樂園公布「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演安排▼



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【21:19】疫情持續，衞生防護中心今日（25日）公布，新呈報181幢確診大廈，近年深受香港女士歡迎的Staycation「聖地」香港瑰麗酒店（Rosewood）上榜，旺角帝京酒店及紅磡海韻軒海景酒店亦榜上有名。

新界區有將軍澳Savannah、沙田晉名峰、大埔天鑽；港島區有帝景園、太古城、康山花園、杏花邨等；另外還有北區芬園已婚初級警務人員宿舍及黃大仙紀律部隊宿舍。

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【20:20】食物及衞生局公布新增公布新增香港港麗酒店及海洋公園萬豪酒店為指定檢疫酒店。這兩間酒店將由5月底陸續開始接受房間預訂，並於6月初投入服務，預計可額外提供約600間房間。當局表示，為應對預期持續增加的來港旅客數目，政府於4月25日發信邀請持有效牌照的酒店或旅館，申請加入今輪（即第七輪）指定檢疫酒店計劃，以增加有關酒店房間的供應。政府已於5月17日公布首六間加入今輪指定檢疫酒店計劃的酒店。

【19:35】網上近日流傳照片，洪水橋方艙內有工作人員被指於辦工時間打麻雀，甚至打邊爐導致「跳掣」，質疑有主管縱容。負責管理洪水橋方艙的入境處強調，涉事人士均並非入境處人員，處方曾在巡查期間，檢獲懷疑違規物品，但無人認領，處方知悉相關照片後採取行動，有兩名合約員工已離職，兩名涉事合約員工會根據僱傭合約停職停薪及進行紀律程序。而負責外判工作的中海物業集團亦重申，涉事員工並非中海物業。

網上有人投訴，指控洪水橋方艙內有數名工作人員涉嫌在辦公時間打麻雀。（公務員secrets圖片）

【18:46】政府今日（25日）公布新冠疫苗接種監測更新，截至3月20日的過去一星期，衞生署接獲一宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名93歲老翁，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

【18:18】中醫藥於2018年納入香港醫療系統，並於第五波疫情下大力推動中西醫協作。於今日（25日）立法會會議上，食物及衞生局局長陳肇始回應口頭質詢時表示，政府已積極推動中醫藥發展，包括向內地輸入本港外用中成藥、建立中醫醫院，及提供「住院病人中醫特別診療服務」等。

提出口頭質詢的民建聯議員陳恒鑌質疑當局的中醫藥發展緩慢，指更當局成立的中醫藥發展委員會不作為「呢幾年冇乜開會」，又批評「講中西醫協作講咗20幾年，中西醫駐院服務講咗10幾年」，但現時41間醫院只有8間推行中西醫協作計劃，諷刺當局「幾咁積極」。

【17:30】沙田穗禾苑慶宏閣及天水圍天華邨華萃樓今日圍封強檢，政府目標是在明日（26日）約中午前完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:11】本港疫情持續，政府今日（25日）表示，離島區、沙田區及葵青區合共23個地點因污水呈陽性，且病毒量相對較高，懷疑有隱性患者存在，故向當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約18萬個快速抗原測試包，供其作自我檢測，以輔助識別感染者。

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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【17:02】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，太古城麥當勞群組已深入調查,，相信源頭病人是抵港第12日陽性個案的64歲女士，在5月13日到訪時有傳播，因她去的當日是傳染期，並有除口罩，她當時坐近門口長枱 ，其他個案有了解坐位置,，至少二枱個案坐的位置同此長枱較近 ，但不是隔離，至少有幾米距離，另有個案坐得較遠，但都是同一大堂 ，機電署睇通風系統，空氣流動由門口入大堂,，大堂可能有流轉,，負壓經廚房排放出去，有可能當日源頭病人光顧時傳染性較大，有機會除口罩時污染空氣，在餐廳做成短距離傳播，亦不排除有環境污染，但環境樣本陰性，同場時段強檢，追蹤大部份食客已化驗呈陰性。

【16:52】太古城麥當勞群組：

-增一宗個案，涉66歲女士已打了兩針，住在南豐新邨9座，5月13日早上1130至1230曾與兩名親人到訪太古城麥當勞。5月17日發病，同日快測陽性，但她到5月23日再快測仍為陽性才呈報，衞生防護中心追蹤其行蹤才發現，當日一起進食的親人及同住家人暫時陰性

-累計群組有9名顧客染疫，分六張不同枱，另涉及一名個案的家人，發病時間介乎5月15日至18日。全基因分析昨天證實當中再有兩宗之前個案涉及BA.2.12.1，包括先前公布的 67歲男及76歲女。已取21環境樣本，全陰性，包括不同個案坐過的枱/空氣清新機/點餐機。機電署已去調查，包括睇通風系統，證實每小時換氣量達標

【16:48】St. Catherine's幼稚園群組：

-St. Catherine's幼稚園增一宗個案，與昨日群組的班別不同，層另一班， 但同層。新個案在周一最後上課，當日下課有病徵， 傍晚快測陽性，昨天沒上課及呈報，已打二針，,家人無病徵，班上共有28人，其他同學今日快測陰，同班5名教職師快測都陰。昨天去學校取了6個環境樣本，包括昨日涉事群組課室的枱、空氣淨化機、抽氣扇，全部樣本陰性

▼3月15日 新田方艙醫院投入服務▼



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【15:05】本港早前爆發第五波疫情，興建了多間社區隔離設施（方艙醫院）。食物及衞生局表示，因應疫情發展及成本效益，政府現階段集中使用竹篙灣社區隔離設施及一間社區隔離酒店。其餘位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、洪水橋及元朗的社區隔離設施，則處於備用狀態。

【14:43】國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）6名幼兒班學童及一名教師確診，由該教師教授的上、下午班及使用同一課室的59名學童，今日（25日）起停課三日，成為復課以來首間需局部停課的學校。



記者今日到幼稚園外視察，在上午班放學時間，不少接放學的家長均表示未因停課而變得緊張，也不太擔心，只有少數家長替子女請假。但學校則有加強防疫措施，例如取消了小食時間，學生飲水要到操場。有家長表示已替子女多備幾個口罩。除下口罩飲水後會更換。

【14:30】港府本月調整機組人員的入境檢疫安排，駐港客機機組人員返港後，只須在檢疫酒店隔離3天，取得陰性檢測結果後可放行，但須接受醫學監察；貨機機組人員回港後毋須自我隔離，但同樣要在機場做檢測。

有國泰機組人員透露，國泰近日發出內部通告，指上述放寬檢疫安排的其中一個條件，是要求機組人員使用指定應用程式，記錄機組人員回港後的一切行蹤。該機組人員形容，程式猶如「加辣版安心出行」，即使機組人員出入毋須使用「安心出行」進入的場所，都需要在國泰提供的指定應用程式加以記錄，就連前往朋友家中，都要在程式中作出紀錄，質疑收集過多資料。國泰更警告員工，會向員工作出抽查，若發現無法滿足記錄行蹤要求，將面臨嚴重紀律處分，包括可被解僱。

國泰航空回覆《香港01》查詢時指，因應政府相關規定，故為機組人員提供程式記錄出行紀錄，強調程式只會收集政府要求的資料。發言人續說，國泰重視員工私隱，會確保有關安排在遵守政府規定的同時，亦符合有關私隱條例。

【13:54】經過四年的等待，香港迪士尼樂園煙花匯演終於回歸！香港迪士尼樂園今日（25日）宣布，由6月中起，「奇妙夢想城堡」將加入「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演，於揭幕後的首兩個月、每星期將演出四至五場，揉合燈光、激光、噴泉、火焰及煙花效果，並配合迪士尼受歡迎的角色、故事及樂章，再度交織出如夢似幻的魔法之旅。

【13:47】疫情持續超過兩年，不少市民出現抗疫疲勞，承受的精神壓力亦不容忽視。香港理工大學研究發現，超過一成受訪者出現創傷後遺症徵狀，包括侵入性記憶、過度興奮和迴避行為，其中失業、無個人收入、教育程度較低、每天觀看多於一小時疫情新聞的受訪者，較多出現相關徵狀。

【11:15】第五波疫情維持於日增約200宗個案水平，有意見希望政府進一步放寬入境檢疫措施，尤其當全球多地已陸續開關。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）於港台節目表示，即使將檢疫期由7日縮短至3日，並讓回港港人家居檢疫，相信對整體疫情影響不大，重症及死亡個案不會大升，但放寬與否屬行政決定，政府有科學以外的考慮因素。

【09:15】馬鞍山新港城L座今早完成圍封強檢，期間607名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。

【08:16】天水圍天愛苑愛潮閣今早完成圍封強檢，期間1438名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案，兩宗檢測結果為不確定的個案。

蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



+ 9

▼5月20日起強制檢測公告▼



+ 23

▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼



+ 13

▼5月20日起強制檢測公告▼

