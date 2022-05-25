疫情．最新｜St. Catherine's幼稚園爆疫　首間復課後局部停課

本港昨日（24日）新增250宗確診個案，單日反彈三成。在蘭桂坊酒店@九如坊檢疫期間感染Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1的64歲老婦，在社區傳播持續擴大，其一名任職警務人員的家人上門探訪後確診，為昨日公布的個案之一；與該老婦在5月13日上午同時段光顧太古城中心麥當勞的100名食客中，再有兩人染疫，為一名33個月大幼童及其外傭，幼童母親也受傳染，但她當日不在席，屬第三代傳播，群組增至9人，首三名二代傳播患者的病毒基因排序，顯示與老婦一樣，BA.2.12.1在社區蔓延。



St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增3宗個案，累計6名K1學童及一名教師確診，由該教師教授的上、下午班同一課室的59名學童今日（25日）停課三日，為4月19日分階段復課以來，首間學校因爆疫而局部復課。



昨日疫情報道總覽：

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼



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▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

