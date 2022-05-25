疫情．最新｜St. Catherine's幼稚園爆疫 首間復課後局部停課
撰文：陳栢麟 孔繁栩 林穎嫺 黃偉倫 王潔恩 勞敏儀 梁思行 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬
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本港昨日（24日）新增250宗確診個案，單日反彈三成。在蘭桂坊酒店@九如坊檢疫期間感染Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1的64歲老婦，在社區傳播持續擴大，其一名任職警務人員的家人上門探訪後確診，為昨日公布的個案之一；與該老婦在5月13日上午同時段光顧太古城中心麥當勞的100名食客中，再有兩人染疫，為一名33個月大幼童及其外傭，幼童母親也受傳染，但她當日不在席，屬第三代傳播，群組增至9人，首三名二代傳播患者的病毒基因排序，顯示與老婦一樣，BA.2.12.1在社區蔓延。
St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增3宗個案，累計6名K1學童及一名教師確診，由該教師教授的上、下午班同一課室的59名學童今日（25日）停課三日，為4月19日分階段復課以來，首間學校因爆疫而局部復課。
昨日疫情報道總覽：
▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼
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▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼
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太古城麥當勞爆BA.2.12.1變種病毒 33個月大男嬰染疫 群組共9人太古城麥當勞群組婦人丈夫確診隔離期 涉違規船廠見客累對方檢疫食肆連環爆群組感染 換氣量工作小組視察 促遵例確保鮮風供應St. Catherine's國際英文幼稚園7師生確診 兩班59學生停課至周五消息：St Catherine's幼稚園至少兩班須停課 衞生署到場採樣
▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼
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外防輸入︱林鄭料任內不再放寬 維持酒店隔離、機場檢測待行疫苗通行證︱林鄭：難有取消指標 舉例病毒變種或要求打新疫苗外國返港老翁酒店檢疫時將物品交給他人 違檢疫令遭判罰8000元公務員宣誓｜環保督察未妥簽聲明被迫令退休 官稱無可爭辯拒覆核破欠基金審查慢耗時逾一年 勞工處認有問題 研外聘律師縮流程
▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼
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強制檢測｜半山名人豪宅帝景園、大埔天鑽等42幢大廈上榜確診大廈｜增67幢創月內新低 豪宅御金國峯、何文田御龍居上榜秀茂坪邨、學士臺等26個屋邨及樓宇污水陽性 派21萬個快測包自檢封區｜深水埗麗閣邨麗芙樓完成強檢 共發現3宗陽性個案賞你住｜早上11時起搶$500優惠 即睇換領攻略與流程 附酒店名單
▼5月20日起強制檢測公告▼
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▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼
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▼5月20日起強制檢測公告▼