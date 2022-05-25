疫情．直播｜增251宗確診　太古城麥當勞群組增1個案累計10宗

撰文：陳栢麟 孔繁栩 林穎嫺 黃偉倫 王潔恩 勞敏儀 梁思行 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬
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今日（25日）新增251宗確診個案，包括28宗輸入個案，太古城麥當勞群組再增一宗病例，累計10宗個案。學校呈報增19宗呈報，包括一宗St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增個案，與之前群組來自不同班別。另外，新增2宗死亡個案。

本港昨日（24日）新增250宗確診個案，單日反彈三成。在蘭桂坊酒店@九如坊檢疫期間感染Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1的64歲老婦，在社區傳播持續擴大，其一名任職警務人員的家人上門探訪後確診，為昨日公布的個案之一；與該老婦在5月13日上午同時段光顧太古城中心麥當勞的100名食客中，再有兩人染疫，為一名33個月大幼童及其外傭，幼童母親也受傳染，但她當日不在席，屬第三代傳播，群組增至9人，首三名二代傳播患者的病毒基因排序，顯示與老婦一樣，BA.2.12.1在社區蔓延。

St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增3宗個案，累計6名K1學童及一名教師確診，由該教師教授的上、下午班同一課室的59名學童今日（25日）停課三日，為4月19日分階段復課以來，首間學校因爆疫而局部復課。

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.24｜太古城麥當勞爆BA.2.12.1變種　今增3宗累計9人中招

▼5月24日　St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼

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蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

【16:52】太古城麥當勞群組：

-增一宗個案，涉66歲女士已打了兩針，住室南豐新邨座九座，5月13日早上1130至1230曾與兩名親人到訪太古城麥當勞。5月17日發病，同日快測陽，一齊進食的親人及同住家人暫時陰性

-累計群組有9名顧客染疫，分六張不同枱，另涉及一名個案的家人，發病時間介乎5月15日至18日。全基因分析昨天證實當中再有兩宗之前個案涉及BA.2.12.1，包括先前公布的 67歲男及76歲女。已取21環境樣本，全陰性，包括不同個案坐過的枱/空氣清新機/點餐機。機電署已去調查，包括睇通風系統，證實每小時換氣量達標

【16:48】St. Catherine's幼稚園群組：

-St. Catherine's幼稚園增一宗個案，與昨日群組的班別不同，層另一班， 但同層。新個案在周一最後上課，當日下課有病徵， 傍晚快測陽性，昨天沒上課及呈報，已打二針，,家人無病徵，班上共有28人，其他同學今日快測陰，同班5名教職師快測都陰。昨天去學校取了6個環境樣本，包括昨日涉事群組課室的枱、空氣淨化機、抽氣扇，全部樣本陰性

▼3月15日　新田方艙醫院投入服務▼

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食衞局：備用方艙須保留應對新一波疫情　6月檢疫酒店訂房率達70%

【15:05】本港早前爆發第五波疫情，興建了多間社區隔離設施（方艙醫院）。食物及衞生局表示，因應疫情發展及成本效益，政府現階段集中使用竹篙灣社區隔離設施及一間社區隔離酒店。其餘位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、洪水橋及元朗的社區隔離設施，則處於備用狀態。

St. Catherine’s幼稚園兩班停課　學校加強防疫學童要到操場飲水

【14:43】國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）6名幼兒班學童及一名教師確診，由該教師教授的上、下午班及使用同一課室的59名學童，今日（25日）起停課三日，成為復課以來首間需局部停課的學校。

記者今日到幼稚園外視察，在上午班放學時間，不少接放學的家長均表示未因停課而變得緊張，也不太擔心，只有少數家長替子女請假。但學校則有加強防疫措施，例如取消了小食時間，學生飲水要到操場。有家長表示已替子女多備幾個口罩。除下口罩飲水後會更換。

理大研究揭逾一成受訪者疫下現創傷後遺症　長者：等瞓等死、好灰

【13:47】疫情持續超過兩年，不少市民出現抗疫疲勞，承受的精神壓力亦不容忽視。香港理工大學研究發現，超過一成受訪者出現創傷後遺症徵狀，包括侵入性記憶、過度興奮和迴避行為，其中失業、無個人收入、教育程度較低、每天觀看多於一小時疫情新聞的受訪者，較多出現相關徵狀。

疫情｜何栢良：縮短檢疫期至3日、容許港人家居檢疫不會令重症增

【11:15】第五波疫情維持於日增約200宗個案水平，有意見希望政府進一步放寬入境檢疫措施，尤其當全球多地已陸續開關。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）於港台節目表示，即使將檢疫期由7日縮短至3日，並讓回港港人家居檢疫，相信對整體疫情影響不大，重症及死亡個案不會大升，但放寬與否屬行政決定，政府有科學以外的考慮因素。

【09:15】馬鞍山新港城L座今早完成圍封強檢，期間607名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。

【08:16】天水圍天愛苑愛潮閣今早完成圍封強檢，期間1438名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案，兩宗檢測結果為不確定的個案。

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼

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太古城麥當勞爆BA.2.12.1變種病毒　33個月大男嬰染疫　群組共9人太古城麥當勞群組婦人丈夫確診隔離期　涉違規船廠見客累對方檢疫食肆連環爆群組感染　換氣量工作小組視察　促遵例確保鮮風供應St. Catherine's國際英文幼稚園7師生確診　兩班59學生停課至周五消息：St Catherine's幼稚園至少兩班須停課　衞生署到場採樣

▼5月23日　衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼

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外防輸入︱林鄭料任內不再放寬　維持酒店隔離、機場檢測待行疫苗通行證︱林鄭：難有取消指標　舉例病毒變種或要求打新疫苗外國返港老翁酒店檢疫時將物品交給他人　違檢疫令遭判罰8000元公務員宣誓｜環保督察未妥簽聲明被迫令退休　官稱無可爭辯拒覆核破欠基金審查慢耗時逾一年　勞工處認有問題　研外聘律師縮流程

▼5月20日　蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼

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強制檢測｜半山名人豪宅帝景園、大埔天鑽等42幢大廈上榜確診大廈｜增67幢創月內新低　豪宅御金國峯、何文田御龍居上榜秀茂坪邨、學士臺等26個屋邨及樓宇污水陽性　派21萬個快測包自檢封區｜深水埗麗閣邨麗芙樓完成強檢　共發現3宗陽性個案賞你住｜早上11時起搶$500優惠　即睇換領攻略與流程　附酒店名單

▼5月20日起強制檢測公告▼

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▼5月24日　機場進行飛機事故及救援演習▼

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▼5月20日起強制檢測公告▼

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