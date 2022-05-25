疫情．直播｜增251宗確診　太古城麥當勞群組增1個案累計10宗

今日（25日）新增251宗確診個案，包括28宗輸入個案，太古城麥當勞群組再增一宗病例，累計10宗個案。學校呈報增19宗呈報，包括一宗St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增個案，與之前群組來自不同班別。另外，新增2宗死亡個案。



本港昨日（24日）新增250宗確診個案，單日反彈三成。在蘭桂坊酒店@九如坊檢疫期間感染Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1的64歲老婦，在社區傳播持續擴大，其一名任職警務人員的家人上門探訪後確診，為昨日公布的個案之一；與該老婦在5月13日上午同時段光顧太古城中心麥當勞的100名食客中，再有兩人染疫，為一名33個月大幼童及其外傭，幼童母親也受傳染，但她當日不在席，屬第三代傳播，群組增至9人，首三名二代傳播患者的病毒基因排序，顯示與老婦一樣，BA.2.12.1在社區蔓延。



St. Catherine's International Kindergarten（國際英文幼稚園）新增3宗個案，累計6名K1學童及一名教師確診，由該教師教授的上、下午班同一課室的59名學童今日（25日）停課三日，為4月19日分階段復課以來，首間學校因爆疫而局部復課。



昨日疫情報道總覽：

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

【16:52】太古城麥當勞群組：

-增一宗個案，涉66歲女士已打了兩針，住室南豐新邨座九座，5月13日早上1130至1230曾與兩名親人到訪太古城麥當勞。5月17日發病，同日快測陽，一齊進食的親人及同住家人暫時陰性

-累計群組有9名顧客染疫，分六張不同枱，另涉及一名個案的家人，發病時間介乎5月15日至18日。全基因分析昨天證實當中再有兩宗之前個案涉及BA.2.12.1，包括先前公布的 67歲男及76歲女。已取21環境樣本，全陰性，包括不同個案坐過的枱/空氣清新機/點餐機。機電署已去調查，包括睇通風系統，證實每小時換氣量達標

【16:48】St. Catherine's幼稚園群組：

-St. Catherine's幼稚園增一宗個案，與昨日群組的班別不同，層另一班， 但同層。新個案在周一最後上課，當日下課有病徵， 傍晚快測陽性，昨天沒上課及呈報，已打二針，,家人無病徵，班上共有28人，其他同學今日快測陰，同班5名教職師快測都陰。昨天去學校取了6個環境樣本，包括昨日涉事群組課室的枱、空氣淨化機、抽氣扇，全部樣本陰性

▼3月15日 新田方艙醫院投入服務▼



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【15:05】本港早前爆發第五波疫情，興建了多間社區隔離設施（方艙醫院）。食物及衞生局表示，因應疫情發展及成本效益，政府現階段集中使用竹篙灣社區隔離設施及一間社區隔離酒店。其餘位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、洪水橋及元朗的社區隔離設施，則處於備用狀態。

【14:43】國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）6名幼兒班學童及一名教師確診，由該教師教授的上、下午班及使用同一課室的59名學童，今日（25日）起停課三日，成為復課以來首間需局部停課的學校。



記者今日到幼稚園外視察，在上午班放學時間，不少接放學的家長均表示未因停課而變得緊張，也不太擔心，只有少數家長替子女請假。但學校則有加強防疫措施，例如取消了小食時間，學生飲水要到操場。有家長表示已替子女多備幾個口罩。除下口罩飲水後會更換。

【13:47】疫情持續超過兩年，不少市民出現抗疫疲勞，承受的精神壓力亦不容忽視。香港理工大學研究發現，超過一成受訪者出現創傷後遺症徵狀，包括侵入性記憶、過度興奮和迴避行為，其中失業、無個人收入、教育程度較低、每天觀看多於一小時疫情新聞的受訪者，較多出現相關徵狀。

【11:15】第五波疫情維持於日增約200宗個案水平，有意見希望政府進一步放寬入境檢疫措施，尤其當全球多地已陸續開關。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）於港台節目表示，即使將檢疫期由7日縮短至3日，並讓回港港人家居檢疫，相信對整體疫情影響不大，重症及死亡個案不會大升，但放寬與否屬行政決定，政府有科學以外的考慮因素。

【09:15】馬鞍山新港城L座今早完成圍封強檢，期間607名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。

【08:16】天水圍天愛苑愛潮閣今早完成圍封強檢，期間1438名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案，兩宗檢測結果為不確定的個案。

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼



+ 23

▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼



+ 13

▼5月20日起強制檢測公告▼

