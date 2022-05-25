測量師學會研降低強拍門檻　倡縮短審理申請進度加快重建

去年《施政報告》提出研究降低強拍門檻，測量師學會今年初成立工作小組進行研究，今日（25日）發表進度報告。研究初步結果顯示，受影響業主、地產商等持份者支持降低強拍門檻，以加快舊樓重建，但同時要保障受影響業主的利益，惟公眾及受影響業主卻不了解強拍條例，誤以為條例側重發展商的利益，不利強拍條例的發展。



測量師學會今日發布新版本的《強拍條例概覽》，期望能加深公眾對條例的理解，並會將工作小組的研究結果整合成意見書，預計6月下旬提交發展局。（林穎嫺攝）

測量師學會表示，在《施政報告》提出降低強拍門檻，學會隨即在今年一月成立工作小組，檢討降低強拍條例和諮詢相關持份者，包括會協助受影響業主的的長者家居協會、地產建設商會等，並就此進行多方面調查。

研究發現，持份者支持降低強拍門檻，以加快舊樓重建步伐，但認為同時要保障受影響業主利益，他們又認為市民及受影響業主對條例認知不足，誤以為條例向發展商傾斜。

調查又認為，過往兩年獲發強拍令的個案由申請到發出強拍令平均需時接近兩年，最長的個案更耗時近三年半，認為案件審理時間過長，而小業主在過程中亦面對困難，例如墊付訴訟費用及強拍後交吉時間過急。

工作小組認為，為降低強拍門檻修例仍建基於七個基本原則，包括：

1. 須平衡小業主和大業主的利益，不應妨礙地段整合或強拍申請

2.應確保小業主能有公平合理的補償及獲得適當的保障

3.不應令受影響業主的居住環境惡化或令其無家可歸

4.應考慮到部分小業主有意變賣老舊單位，而強拍能提升其居住質素

5.條例須清晰，避免法律爭拗而影響強拍申請進度

6.應推動全面發展及地段整合，以加大市區重建規模

7.為重建提供適當商業誘因，以加快市區重建

測量師學會今日發布新版本的《強拍條例概覽》，期望能加深公眾對條例的理解，並會將工作小組的研究結果整合成意見書，預計6月下旬提交發展局。