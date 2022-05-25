教育局「我的行動承諾」加強版接618宗申請　涉資助額1.5億元

教育局去年11月中透過優質教育基金推行「我的行動承諾」加強版撥款，資助學校推廣國民教育、國家安全教育及以媒體和資訊素養教育。該局今（25日）表示，截至今年5月中，基金世接獲618個申請，涉及款項達1.5億元，當中逾九成申請成功獲資助。

另外，教育局亦披露過去五年基金共批出189宗涉國民教育的申請，涉款9,700萬元，當中逾六成半、即123宗為本學年的申請，另有497宗申請仍在處理中，涉及款項約1.3億元。



▼4.15 國家安全教育日▼



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教育局：國民教育屬價值觀教育重要一環

教育局以書面回應立法會提問，強調國民教育屬價值觀教育重要一環，當中包括認識中華文化、中國歷史、國情、《憲法》、《基本法》及國家安全概念，培養學生對中華文化和國民身分的認同，並加強師生共同維護國家安全的意識和責任感。過去五年，基金合共資助189個與國民教育有關的計劃申請，總撥款金額約9,700萬元。

過去五年教育局優質教育基金批出與國民教育相關的資助。（立法會文件）

本學年批出123宗申請 497宗待處理

根據局方所披露數字，2017/18年度起的四年，每年申請數字只有10多宗至20多宗，涉及款項約1,000萬至2,200萬不等，惟至本學年的五月中，該局已批出123宗申請，涉及款項約3,000萬元，另有497宗待處理個案，涉及款項約1.3億元，數字遠超過往幾年。

「我的行動承諾」加強版接618宗申請

該局表示，由於基金已為「我的行動承諾」加強版撥款計劃推出優化措施，截止申請日期已延長至2024年一月底，學校仍陸續提交申請。截至本月中，基金合共接獲618個申請，申請撥款總額達1.5億元，根據紀錄，有超過九成相關申請最終均成功獲得基金資助。

▼2021年國家安全教育日▼



支援學校重點加強國民及國安教育

教育局重申，一直善用基金支持學校發展需要及提升教育質素，並定期審視優先主題和適時推出特定主題的撥款計劃，為協助學校培育學生的正面價值觀和態度，基金已將「正面價值觀」納入為優先主題，當中已包含國民身份認同。基金亦於去年推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，讓學校申請額外撥款，支援學校重點加強價值觀教育的措施，包括國民教育和國家安全教育。