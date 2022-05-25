港新兩地註冊醫生葉文興　新加坡被判專業失德　港醫委會追罰停牌

持香港註冊醫生牌照的新加坡運動與骨科醫生葉文興，涉嫌在2020年3月於當地為一名因工傷骨折的病人診斷後，沒有安排病假，更誤導病人可進行輕量工作，被新加坡醫藥理事會紀律審裁庭裁定專業行為失當，當時裁定吊銷其行醫執照8個月。



由於葉文興同時註冊為香港普通科醫生，香港醫務委員會今日（25日）就葉文興相關醫護專業失德的案件，以及在新加坡當局裁決後，並無即時向香港醫委會報告紀律聆訊結果，被罰在港停牌3個月，緩刑12個月及發信警告。



案情指，2020年3月8日，一名新加坡外籍勞工從兩三米高平台意外墜下，鎖骨及肋骨多處骨折，葉文興只向該病人提供兩天病假，還告訴他可繼續輕量工作。因為相關事件，葉文興被新加坡醫藥理事會紀律審裁庭裁定專業行為失當，觸犯醫藥註冊法令，最後判他吊銷行醫執照八個月。

本港醫委會今日的聆訊上，身在新加坡的葉文興透過視訊參與會議。港醫委會按新加坡醫藥理事會所提供的相關內容，及香港註冊醫生專業守則，向葉文興解釋提出控告理據。

葉文興在聆訊中辯稱，於新加坡的聆訊有裁決後，曾諮詢過不同醫生，均支持他有理據不向該病人安排病假，，更認為「輕量」的工作有助康復。他不理解為何香港醫委會「再次」向他提告及判刑，感到不公平。

葉文興屬於香港註冊普通科醫生名冊內。（香港醫委會網頁截圖）

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醫務委員會法律顧問岑炳生多次向他解釋，是日聆訊非重新審核性質或「翻案」，而是基於他擁有香港的正式醫生註冊牌照，無論他曾否在香港應診，都需檢視其專業操守；其次，由於他早已在新加坡的審訊中認罪，亦接受了相關的裁決，香港醫委會基於這個事實情況下提出相關控告。

經過約六小時聆訊，醫委會判葉文興停牌3個月，緩刑12個月及發信警告。

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