DSE｜教育局製作「放榜三寶」　設專題網頁一站式查閱出路資訊

今屆中學文憑考試（DSE）將於7月20日放榜，教育局特別製作「放榜三寶」，並上載至專題網站，方便應屆中六學生為下一階段做好準備，包括可搜尋本地不同程度的課程資料的「e導航」、提供多元出路的資訊及報讀院校重要日程的「升學及就業地圖」，以及臚列各項與放榜相關重要信息的「放榜指南針」。



教育局期望，應屆中六學生可透過靈活多元和多階進出的升學及就業途徑，依從個人興趣、需要和才能以選擇合適的路向，在不同的領域中盡展所長，實現人生抱負。



教育局特別製作「放榜三寶」，為應屆中六學生做好準備，並上載至教育局「中六學生資訊專頁」網站。(「中六學生資訊專頁」網站截圖）

教育局發言人表示，「放榜三寶」即「e導航」、「升學及就業地圖」及「放榜指南針」已於今日（26日）上載教育局「中六學生資訊專頁」網站，學生、家長及學校可透過電子工具「e導航」搜尋本地不同程度的課程資料，包括學士學位、副學位及毅進文憑課程。「升學及就業地圖」提供多元出路的資訊及報讀院校的重要日程；「放榜指南針」則臚列各項與文憑試放榜相關的重要信息，如升學、多元出路及各項支援服務的有用資訊，供使用者參考，為放榜日作好準備。



發言人表示，寬廣而均衡的高中課程為學生提供多元化的選擇，照顧他們不同的學習需要，促進全人發展，讓他們的潛能得到充分發揮，並使他們在畢業時具備終身學習的能力。局方期望所有中六學生能夠好好利用「放榜三寶」，透過靈活多元和多階進出的升學及就業途徑，依從個人興趣、需要和才能選擇合適的路向，在不同的領域中盡展所長，實現人生抱負。

發言人表示，雖然本港第五波疫情嚴峻，但文憑試筆試最終都能順利完成，實有賴社會各界、全港學校、家長和學生的積極配合。教育局會繼續與學校及其他持份者緊密溝通，協助學生規劃前路。有關文憑試的放榜安排，請學校留意香港考試及評核局網站的最新公布（www.hkeaa.edu.hk/tc）。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼

