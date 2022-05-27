疫情．最新｜新變種病毒疑疫入社區　患者主要於灣仔、中環返工

本港疫情持續，昨日（26日）新增251宗確診個案，再多兩人死亡。衞生防護中心指出，發現4宗懷疑本地感染的BA.2.12.1個案，與之前發現全是與輸入及相關連個案不同。今次4宗個案懷疑是在本地社區傳播，涉及L452Q突變，要做全基因分析才知道病毒株分支，4名患者中有2人是在灣仔工作、1人在中環上班、1人已退休，當中3人是一家人。

另外，深受港人歡迎的日本終於宣布事隔兩年後再次開關，計劃將從6月10日起，恢復接待外國遊客入境，但須安排導遊跟團，日本將香港列入「藍色名單」（即低風險組別），即意味當局考慮允許港人，不需隔離與入境檢測的情況下入境。



昨日疫情報道總覽：

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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5月起確診群組。

▼日本開關 項明生舉辦五個遊日團▼



+ 5

▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼



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▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼



▼5月20日起強制檢測公告▼



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