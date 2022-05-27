疫情．最新｜新變種病毒疑疫入社區 患者主要於灣仔、中環返工
撰文：孔繁栩 黃金棋 梁思行 歐陽德浩
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本港疫情持續，昨日（26日）新增251宗確診個案，再多兩人死亡。衞生防護中心指出，發現4宗懷疑本地感染的BA.2.12.1個案，與之前發現全是與輸入及相關連個案不同。今次4宗個案懷疑是在本地社區傳播，涉及L452Q突變，要做全基因分析才知道病毒株分支，4名患者中有2人是在灣仔工作、1人在中環上班、1人已退休，當中3人是一家人。
另外，深受港人歡迎的日本終於宣布事隔兩年後再次開關，計劃將從6月10日起，恢復接待外國遊客入境，但須安排導遊跟團，日本將香港列入「藍色名單」（即低風險組別），即意味當局考慮允許港人，不需隔離與入境檢測的情況下入境。
昨日疫情報道總覽：
▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼
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▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼
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增四宗懷疑新變種病毒個案 歐家榮：正調查與麥當勞群組關係疫情｜新增251宗 St. Catherine's幼稚園多兩學童中招 累計九宗衞生署指夏季新冠疫情仍有風險 陳肇始：港出現猴痘風險不高疫苗通行證｜5.31第三階段要打三針 政府表明6.2起巡查各場所理大研便攜式新冠抗體檢測儀 過程6分鐘成本10元 最快2年面世
▼日本開關 項明生舉辦五個遊日團▼
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▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼
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▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼
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▼5月20日起強制檢測公告▼
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