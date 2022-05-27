疫情．最新｜歐家榮：BA.2.12.1透過隱型個案流入社區在港島傳播

今日（2７日）新增250宗確診個案，包括29宗輸入個案，當中4宗個案屬8或12日出社區檢測才確診，相信全屬復陽，亦有一宗個案是居住在西貢、曾到美國的本地貨機機組人員5月26日快速陽性，另增一宗死亡個案。

昨日公佈的4宗社區感染BA.2.12.1個案，基因排序證實與太古城麥當勞群組一樣，並增加一宗會展個案，新增的55歲女患者在會展2樓職員餐廳常聚坊做洗碗工，與群組另一名在會展做清潔工患者，曾在職員餐廳同時段用餐。另外，檢疫酒店沙田萬怡酒店疑有BA.2傳播，兩相鄰房間旅客中招。

位於太古城的德思齊加拿大國際學校爆疫，一班有4人染疫，涉3學生及1老師，建議下周一停課。



昨日疫情報道總覽：

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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【17:17】近日疫情處於低位膠著狀態，政府今日（27日）表示，因應將軍澳日出康城首都、MALIBU、晉海、晉海II、領凱、領峯、領都及緻藍天以及屯門大興邨等14處污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向有關地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供自行檢測。

▼5月27日 將軍澳日出康城1至5期居民要快測▼



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【17:14】歐家榮表示，位於太古城的德思齊加拿大國際學校，其中一班有4宗個案，涉3學生及1老師，全校500多學生及近100教職員，其他人今早陰性，涉事班房有23學生，其餘20學生暫時陰。最早發病學生5月24日現病徵，同日快測陽性，本周一5月23日最後返學，其餘昨日最後上學，今日出現病徵，今日陽性，已建議這一班在下星期一停課，假期繼續做快測，陽性要呈報學校及衞生署，建議學校消毒。

由於學校亦位於太古城，但這幾宗個案都是快測陽性，會取樣做核酸檢測及全基因分析，亦會了解他們有無到過BA.2.12.1確診者的場所，但初步未發現有到過，會詢問清楚；不排除感染並非社區流行的病毒，會密切注視。

【16:59】歐家榮表示，一對在筲箕灣居住染疫夫婦是病源，美國回港第12日檢測到，發病後在筲箕灣一帶有活動，在太古城麥當勞引起大群組，港島區BA.2.12.1分支有傳播。新4宗個案，有2宗在灣仔工作，推斷此分支已透過隱型個案流入社區造成傳播，2位暫時列為源頭不明，與先前個案找不到直接關係，但基因分析同之前個案一樣，顯示是相關，已將相關場所列入強檢。

【16:55】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，會展群組中有工作員工發現2宗，一宗昨日公布的清潔工，工作主要在會展3樓做清潔，負責清潔洗手間、抹扶手電梯、電梯掣及掃地等，一般不會與參展公眾人士有直接面對面接觸，據其行蹤，患者與先前太古城麥當勞群組無直接聯繫或關係，正調查源頭。

另一位患者是5月24日發病，都在會展工作，但地點不同，新個案主要在廚房洗碗，唯一在職員餐廳進食，只供職員使用，每日早午晚宵夜膳食供應，會展600多個員工可用，實際有幾多人食要再了解。

【16:50】55歲女患者住水街禮安大廈，5月24日發病、5月25日快測陽性，最後一日5月23日上班，兩個案互不認識，但曾在5月20-23日上午去過職員餐廳食飯，共用LG層職員更衣室。因快測陽性，無基因分析知道與昨公布個案是否一樣，但會安排個案再取樣本，做核酸基因分析，了解是否BA.2.12.1個案，食環署及機電署視察了餐廳，建議消毒及取環境樣本化驗。

【16:46】昨日公佈的4宗社區感染BA.2.12.1個案，其中一家庭3人中招，最早發病63歲女士，在灣仔會展做清潔工， 5月23日最後上班。5月20至23日，上午7時及中午11點多曾去過職員飯堂，在會展2樓常聚坊用餐，昨天一宗個案，55歲女患者都在會展工作，主要在3樓參展工人用膳飯堂做洗碗工，兩人互不認識。

【12:12】政府今日（27日）表示，會繼續向長者免費提供快速抗原測試套裝至六月底，共約600萬份，將透過不同社福機構、長者中心及醫管局的中醫診所等地方派發，每人每次可獲五份快測包，但不可重複於同一日領取。食物及衞生局發言人表示，即使疫情稍微緩和，但Omicron的變異病毒株傳播力極高，市民仍要保持警覺。

【09:17】嶺華心邨華冠樓今早完成圍封檢測，其間約1720名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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5月起確診群組。

▼日本開關 項明生舉辦五個遊日團▼



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▼5月24日 機場進行飛機事故及救援演習▼



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▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼



▼5月20日起強制檢測公告▼



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