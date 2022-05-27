九龍城變天｜市建局啟動重建　舊區變高樓建4350伙　市政大樓重置

撰文：林穎嫺
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【衙前圍道/ 賈炳達道/九龍城街市重建】市區重建局今日（27日）公布啟動九龍城另一個重建項目，選址是衙前圍道/ 賈炳達道，共涉及三個地盤，包括賈炳達道公園、九龍城市政大樓、長者健康中心等，預料將有1,600個住户和140個地舖受影響。
市建局將重施故技，透過轉移地積比方式，加高主地盤發展密度，利用鄰近啟德門户廣場的地積比，轉移至現為九龍城市政大樓一帶的主地盤，以興建較高層的住宅大樓。市建局預料重建後，可提供約4,350伙住宅，最快2036年相繼落成。以往低矮舊樓密集的九龍城舊區，勢變高樓林立，完全變天。

（市建局航拍影片截圖）

市建局今日(27日)公布啟動的九龍城重建項目KC-017，地盤面積約37,061平方米，涉及三個地盤，主地盤界線大概毗連賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道。即九龍城街市所在的九龍城市政大樓一帶，距離港鐵屯馬線宋皇臺站B3出口，亦只有一街之隔。

市建局總監區俊豪形容，該區為「龍城」區核心，涉及九龍城市政大樓、九龍城長者健康中心等，有關社區設施將會易地重置到九龍城廣場旁邊賈炳達道公園範圍，即今次項目的北面地盤，將興建一幢新政府綜合大樓。新政府綜合大樓連同項目內的現有地盤，將可提供約4.7萬平方米樓面面積作政府、機構或社區設施用途，是現時社區設施樓面面積的三倍。

主地盤提供4,350伙　主要提供中小型單位

新綜合大樓預料會在2030年落成，主地盤的社區設施遷移後，主地盤將會主力發展成住宅，預料可提供4,350個中小型單位（實用面積約400平方呎），是市建局罕有大規模發展項目，預料2036至2037年可落成。值得注意的是，2014年入伙的私人屋宅「御·門前」位於該地盤中心，市建局稱該住宅將不受影響。

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重建範圍小店林立　市建局︰望保留小店　於綜合大樓底層建「小街飲食文化區」

市建局亦擬重新規劃該區的行人道和車路，並建議適當放寬地盤的高度限制，以增加建築設計上的彈性和建築物間距，以設置兩條至少18米闊的行人專用區。該區又會增設市集廣場以連接政府綜合大樓，並會興建地下停車場，以提供360個公眾泊車位。市建局希望能保留該的的小店，在大樓的底層重置，以發展成「小街飲食文化區」。

門户廣場將整合活化打鼓嶺道公園及太子道東巴士站

今次發展計劃最後一個東面地盤，則毗鄰早前市建局已啟動的啟德道/ 沙浦道項目（KC-015）擬建的地下廣場，界線大概毗連現有樓宇、太子道東、打鼓嶺道休憩花園及打鼓嶺道。市建局擬在該區興建「門户廣場」，連接啟德新發展區。

區俊豪稱，現時九龍城與啟德僅以狹窄的打鼓嶺道行人隧道連接，地面空間狹窄，卻已有約70條巴士線，故門户廣場將整合活化打鼓嶺道公園、地下廣場和附近一列巴士站，以擴大地面空間。

區俊豪稱，東面地盤亦會興建一幢低座建築物，預料會在主水平基準上40米，較現有高度限制少60米，餘下的地積比將會轉移到主地盤。

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