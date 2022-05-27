黃天祥、湯修齊下月出任都會大學校董會正副主席　任期三年

【都會大學】政府今日（27日）宣布，行政長官已委任黃天祥為香港都會大學校董會主席，於本年6月20日起生效，為期三年。另外亦分別委任湯修齊及鄭家駒同期出任都大校董會副主席及司庫。



政府今日（27日）宣布行政長官已委任黃天祥為香港都會大學校董會主席，於本年6月20日起生效，為期三年。（蔡正邦攝/資料圖片）

教育局局長楊潤雄表示，歡迎黃天祥獲委任為香港都會大學校董會主席，黃自2019年起出任校董會副主席，一直致力服務社會，在公職方面有出色表現，曾出任職業訓練局副主席。他在教育界的豐富經驗，深信都大能繼續取得更大成就。

都大現任校董會主席黃奕鑑即將卸任，楊潤雄表示，感謝黃奕鑑2016年出任主席後，牽頭推行多項措施，促進都大的進一步發展，包括大學重新命名、賽馬會健康護理學院校舍落成啓用，以及推動都大（肇慶）發展項目。

楊潤雄認為，在黃奕鑑具前瞻領導下，都大邁進三十周年，並繼續發展成一所全面的綜合型大學，為學生提供高質素教育及靈活的學習途徑，都大在過去多年取得的成就，亦有賴其貢獻。