李家超母校九龍華仁書院女副校長9月坐正　成創校百年首位女校長

候任行政長官李家超的母校九龍華仁書院現任校長張衞良即將退休，校方今日（27日）宣布由副校長周子詩於9月1日接任為下屆校長，成為該校創校百年以來首位女校長。



九龍華仁書院今日（27日）宣布周子詩將於9月1日接任成為下屆校長，成為該校創校渝百年以來首位女校長。（梁鵬威攝/資料圖片）

候任校長周子詩2008年加入九華

校方表示委任周子詩是由7人組成的選委會決定，當中包括耶穌會、校友及教職員等，最近獲教育局批准。周子詩自2008年加入九龍華仁書院，任教生物科及綜合科學科，並於2018年升為副校長，負責管理學生事務。校方指周子詩對學生關懷備至，形容她是虔敬天主教徒和富熱誠的教育工作者，加上有優秀的教學及教育管理經驗，相信可勝任校長的職位。

周子詩自2008年加入學校，並於2018年升為副校長，負責管理學生事務。（九龍華仁書院圖片）

對於即將卸任的校長張衞良，校方對他成為校長多年的貢獻表示感謝，指他對卓越及進步的要求為九龍華仁書院留下印記。

周子詩：家庭在學生成長過程重要

周子詩對即將上任為校長表示期待新工作，提及疫情對校內的關係構成了很大的破壞，上任後將特別專注於重建與學生、教師、家長及校友的關係。

周表示，她在20年前港大畢業後成為生物科教師，並修讀婚姻及家庭治療碩士課程，現為兩女之母，「我完全理解家庭在學生成長過程的重要性。」

▼李家超在九龍華仁書院中一至中七班相▼

