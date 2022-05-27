九龍城變天｜業主憂街坊情不再　70年「潮發」第三代怕手藝難承傳

市建局今日（27日）公布啟動九龍城衙前圍道/ 賈炳達道重建項目，將透過地積比轉移的手段，將現時的矮舊唐樓一掃而空，變成摩天住宅大廈，九龍城將「變天」。

有居住九龍城近30載的居民不捨區內的街坊情懷，憂慮重建後鄰里關係將會被瓦解，街坊文化將不復存在。

扎根九龍城逾70年的「潮發白米雜貨」第三代傳人邱太亦哽咽說，其老店在港已屬碩果僅存，她10年前從中環高級辦公室OL落舖繼承家業，也只為承傳手藝和街坊情義，惟現時卻突然要收購其店和住所，憂慮其店無法再重操故業，整個九龍城亦會失去味道和獨有價值。



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66歲的林太居於衙前圍道73號的四層單位逾20年，接獲重建消息後大感詫異，形容是出乎意料之外，強調「我好想住喺度」，她又指九龍城人情味濃，生活所需便利，「我行上行落去公園方便，同埋去街市方便，你都知道我哋最緊要去街市方便吖嘛。」她憂慮現時難得的良好鄰里關係，重建後將被瓦解，老店無法再保存，整區將會變天。

66歲的林太（左)居於衙前圍道73號的四層單位逾20年，她接獲重建消息後大感詫異，形容是出乎意料之外，強調「我好想住喺度」。

林太早年將4層共7個單位打通、豪裝成逾3,000大單位，她稱曾搬往港島區，惟對九龍城社區念念不忘，才返回九龍城，「呢度比較街坊式啲、隨便啲，喺嗰邊（港島）冇咁隨便，唔可以着對拖鞋落街。」

屹立九龍城逾70載的潮發白米雜貨第三代傳人邱太亦稱，對重建消息感突然，亦感到難過和徬徨，「我哋啲舊舖，所有格式、地板都好舊式，香港好難搵到呢啲㗎喇，買少見少。」

她不禁哽咽地說，其位於衙前塱道的住所亦要被收購重建，「我個仔讀書都喺附近，我哋所有嘢都喺呢區做曬佢嘅，𠵱家咁多嘢冇咗，住又冇、舖又冇咗，梗係有少少徬徨。」

對於市建局稱欲邀請特色小店原址重置，邱太對此表示歡迎，「呢個係潮州文化，承傳落去，你話我賺好多錢，我都唔係嗰個概念」，她透露自己10年前由中環OL化身小店負責人，亦只為承傳家族手藝和地區情懷，現時幸得旁邊海味店以「良心價」出租才站得住腳，憂慮日後此區化身成大商場後，舖租急劇飆升，亦會將此傳統手藝趕入窮巷。

旁邊的金城海味戰後解放第二年便扎根九龍城，店東、91歲的林城如數家珍般取出戰前的花膠，向記者一一介紹鎮店之寶。他表示，1951年開業至今，見證九龍城由人煙稀少變得繁榮昌盛、街市不斷搬遷，自己亦由排檔走入舖。

他慨嘆，政府已一槌定音決定重建，小市民只能服從，惟他扎根九龍城70載，對此區深感不捨，「唔捨得喺度做開，啲街坊感情好好㗎，我同啲街坊幾廿年，幾代都幫襯我，由媽咪介紹個女，再介紹個孫，到𠵱家都三代。」他表示，希望能原區重開新舖，促請市建局寬容處理，讓他們能重操故業，但慨嘆現時生意難做，重新起步亦舉步維艱。